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Рейтинг громад на Волині: лідери і аутсайдери

Рейтинг громад на Волині: лідери і аутсайдери
За підсумками 9-ти місяців цього року найбагатшою громадою Волинської області відповідно до розміру власних надходжень є Боратинська.

Про це повідомили у Волинському Центрі розвитку місцевого самоврядування, - пише Волинь24.

Так, Боратинська ОТГ отримала 90,8 млн грнь власних надходжень. На другому місці – Любешівська ОТГ (33,7 млн грн), на третьому – Любомльська міська ОТГ – 33,4 млн грн. Понад 30 млн гривень надходжень до бюджету має Княгининівська ОТГ.

До найменш спроможних у фінансовому плані громад, власні надходження яких не перевищують 5 млн грн, належать: ОТГ села Велимче (1,56 млн грн), ОТГ села Сереховичі (2,3 млн грн), ОТГ села Самари (3,6 млн грн), ОТГ села Велицьк (3,7 млн грн), ОТГ селища Головне (3,9 млн грн) та ОТГ села Дубечне (4 млн грн).

Сума власних доходів на одного жителя громади, відкоригована на суму реверсної дотації, найвища у Боратинській ОТГ – 9806 грн. На другому місці йде Рівненська сільська ОТГ -5073 грн, а на третьому – Княгининівська ОТГ – 3927 грн. У той же час на мешканця ОТГ села Велимче припадає лише 414 гривень.

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Теги: громади, рейтинг, Волинь
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