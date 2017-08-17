У Володимирі з’явилася біло-червона «зебра»
Сьогодні, 04:22
У Володимирі-Волинському нанесли білу-червону пластикову розмітку.
Така розмітка з’явилася 19 жовтня на вулиці Луцькій, - пише БУГ.
Роботи виконала фірма «Автомагістраль».
“Сьогодні ми бачимо біло-червоний колір переходів. Розмітка пластикова. Замовник – Служба автомобільних доріг. До фірми-виконавця у нас ще є зауваження по карманах і люках на Луцькій. Ці зауваження виставлені офіційно Службою автомобільних доріг. Тому недоліки виправлять, якщо дозволятиме погода, то у цьому році. Плануємо також зробити ряд зупинок.”, – розповів перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук.
Також, зауважив Ярослав Матвійчук, у місті сьогодні проводиться робота з підготовки до асфальтування ще однієї бічної вулиці. Усі роботи з вкладання асфальту будуть виконуватися тільки при сприятливих погодніх умовах.
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Така розмітка з’явилася 19 жовтня на вулиці Луцькій, - пише БУГ.
Роботи виконала фірма «Автомагістраль».
“Сьогодні ми бачимо біло-червоний колір переходів. Розмітка пластикова. Замовник – Служба автомобільних доріг. До фірми-виконавця у нас ще є зауваження по карманах і люках на Луцькій. Ці зауваження виставлені офіційно Службою автомобільних доріг. Тому недоліки виправлять, якщо дозволятиме погода, то у цьому році. Плануємо також зробити ряд зупинок.”, – розповів перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук.
Також, зауважив Ярослав Матвійчук, у місті сьогодні проводиться робота з підготовки до асфальтування ще однієї бічної вулиці. Усі роботи з вкладання асфальту будуть виконуватися тільки при сприятливих погодніх умовах.
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