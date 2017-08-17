вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Володимирі з’явилася біло-червона «зебра»

У Володимирі з’явилася біло-червона «зебра»
У Володимирі-Волинському нанесли білу-червону пластикову розмітку.

Така розмітка з’явилася 19 жовтня на вулиці Луцькій, - пише БУГ.

Роботи виконала фірма «Автомагістраль».

“Сьогодні ми бачимо біло-червоний колір переходів. Розмітка пластикова. Замовник – Служба автомобільних доріг. До фірми-виконавця у нас ще є зауваження по карманах і люках на Луцькій. Ці зауваження виставлені офіційно Службою автомобільних доріг. Тому недоліки виправлять, якщо дозволятиме погода, то у цьому році. Плануємо також зробити ряд зупинок.”, – розповів перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук.

Також, зауважив Ярослав Матвійчук, у місті сьогодні проводиться робота з підготовки до асфальтування ще однієї бічної вулиці. Усі роботи з вкладання асфальту будуть виконуватися тільки при сприятливих погодніх умовах.
У Володимирі з’явилася біло-червона «зебра»
У Володимирі з’явилася біло-червона «зебра»
У Володимирі з’явилася біло-червона «зебра»

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: дорога, розмітка, Володимир
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Звідки і яка «молочка» їде у луцькі дитсадки
Знайшли нітрати та бактерії: чим харчують дітей у школах і садках Волині
Що «світить» депутату Луцькради за «скажену» їзду на краденому мотоциклі
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Володимирі з’явилася біло-червона «зебра»
Сьогодні, 04:22
Побив і залишив на дорозі: у Києві чоловіка переїхала маршрутка
Сьогодні, 03:15
Керівник Нацгвардії перевірив військову частину в Луцьку
Сьогодні, 01:31
Показали люксові вагони потяга Луцьк-Київ
Сьогодні, 00:16
20 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
Лучани скаржаться на відсутність розмітки на дорогах. ВІДЕО Лучани скаржаться на відсутність розмітки на дорогах. ВІДЕО
04 червень, 15:41
«Нанесіть розмітку!». Петиція до мерії Луцька «Нанесіть розмітку!». Петиція до мерії Луцька
13 квітень, 14:41
Від Луцька до Володимира: скільки грошей «закатають» в асфальт Від Луцька до Володимира: скільки грошей «закатають» в асфальт
17 серпень, 2017, 19:23
На Волині дорожню розмітку за 3 мільйони робитиме рівненська фірма На Волині дорожню розмітку за 3 мільйони робитиме рівненська фірма
04 квітень, 2017, 16:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Володимирі з’явилася біло-червона «зебра»
Сьогодні, 04:22
 0
Побив і залишив на дорозі: у Києві чоловіка переїхала маршрутка
Сьогодні, 03:15
 0
Керівник Нацгвардії перевірив військову частину в Луцьку
Сьогодні, 01:31
 0
Показали люксові вагони потяга Луцьк-Київ
Сьогодні, 00:16
 0
20 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8