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Мокрий сніг і дощ: синоптики розповіли про погоду у листопаді

Мокрий сніг і дощ: синоптики розповіли про погоду у листопаді
У листопаді погода буде холодною та з опадами у вигляді дощу і мокрого снігу. Різких потеплінь не очікується.

Чим ближче до грудня, тим нижче буде опускатися температура повітря, - повідомляють Факти з посиланням на Метеопрог.

Вже до кінця жовтня, на нас чекає похолодання. Така погодна тенденція збережеться і на початку листопада. Прогнозована температура повітря опуститься до +3…+5 градусів та +9…+10ºС вдень.

В кінці місяця ми відчуємо перші заморозки, не виключені також опади у вигляді мокрого снігу. Перші два тижні температура триматиметься в межах +4…+10ºС. З кожним днем буде ставати все холодніше.

В останній тиждень листопада, стовпчики термометрів показуватимуть +3…+4ºС вдень, нічна температура повітря коливатиметься в межах -1…+1ºС.

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Теги: листопад, прогноз, погода
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