Мокрий сніг і дощ: синоптики розповіли про погоду у листопаді





Чим ближче до грудня, тим нижче буде опускатися температура повітря, - повідомляють



Вже до кінця жовтня, на нас чекає похолодання. Така погодна тенденція збережеться і на початку листопада. Прогнозована температура повітря опуститься до +3…+5 градусів та +9…+10ºС вдень.



В кінці місяця ми відчуємо перші заморозки, не виключені також опади у вигляді мокрого снігу. Перші два тижні температура триматиметься в межах +4…+10ºС. З кожним днем буде ставати все холодніше.



В останній тиждень листопада, стовпчики термометрів показуватимуть +3…+4ºС вдень, нічна температура повітря коливатиметься в межах -1…+1ºС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У листопаді погода буде холодною та з опадами у вигляді дощу і мокрого снігу. Різких потеплінь не очікується.Чим ближче до грудня, тим нижче буде опускатися температура повітря, - повідомляють Факти з посиланням на Метеопрог.Вже до кінця жовтня, на нас чекає похолодання. Така погодна тенденція збережеться і на початку листопада. Прогнозована температура повітря опуститься до +3…+5 градусів та +9…+10ºС вдень.В кінці місяця ми відчуємо перші заморозки, не виключені також опади у вигляді мокрого снігу. Перші два тижні температура триматиметься в межах +4…+10ºС. З кожним днем буде ставати все холодніше.В останній тиждень листопада, стовпчики термометрів показуватимуть +3…+4ºС вдень, нічна температура повітря коливатиметься в межах -1…+1ºС.

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