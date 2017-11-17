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Показали люксові вагони потяга Луцьк-Київ

Показали люксові вагони потяга Луцьк-Київ
Лучанина приємно вразив комфортний стан вагону потяга Луцьк-Київ. Він зазначив, що вартість квитка становила 450 гривень.

Про це написав на своїй сторінці у facebook Андрій Сірук.

"Виявляється, нормальні вагони можуть бути і в поїзді Луцьк-Київ. Тут навіть телевізор є! Тільки без своєї флешки, походу, тут нічого не подивишся", - йдеться у дописі.

Показали люксові вагони потяга Луцьк-Київ
Показали люксові вагони потяга Луцьк-Київ
Показали люксові вагони потяга Луцьк-Київ
Показали люксові вагони потяга Луцьк-Київ

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Теги: потяг, вагон, Луцьк, Київ
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