Показали люксові вагони потяга Луцьк-Київ

Лучанина приємно вразив комфортний стан вагону потяга Луцьк-Київ. Він зазначив, що вартість квитка становила 450 гривень.Про це написав на своїй сторінці у facebook"Виявляється, нормальні вагони можуть бути і в поїзді Луцьк-Київ. Тут навіть телевізор є! Тільки без своєї флешки, походу, тут нічого не подивишся", - йдеться у дописі.