Показали люксові вагони потяга Луцьк-Київ
Сьогодні, 00:16
Лучанина приємно вразив комфортний стан вагону потяга Луцьк-Київ. Він зазначив, що вартість квитка становила 450 гривень.
Про це написав на своїй сторінці у facebook Андрій Сірук.
"Виявляється, нормальні вагони можуть бути і в поїзді Луцьк-Київ. Тут навіть телевізор є! Тільки без своєї флешки, походу, тут нічого не подивишся", - йдеться у дописі.
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Про це написав на своїй сторінці у facebook Андрій Сірук.
"Виявляється, нормальні вагони можуть бути і в поїзді Луцьк-Київ. Тут навіть телевізор є! Тільки без своєї флешки, походу, тут нічого не подивишся", - йдеться у дописі.
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