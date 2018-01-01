На Волині скутерист збив дівчинку





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За попередньою інформацією, 18-річний водій скутера не впорався з керуванням і наїхав на 13-річну дівчинку. Вона – жителька сусіднього села Широкого.



Школярку госпіталізували в травматологічне відділення Горохівської райлікарні із забоями.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Неподалік села Борочиче Горохівського району Волині скутерист збив 13-річну дівчинку.Про це повідомляє Волинь За попередньою інформацією, 18-річний водій скутера не впорався з керуванням і наїхав на 13-річну дівчинку. Вона – жителька сусіднього села Широкого.Школярку госпіталізували в травматологічне відділення Горохівської райлікарні із забоями.

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