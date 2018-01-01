На Волині скутерист збив дівчинку
Сьогодні, 09:08
Неподалік села Борочиче Горохівського району Волині скутерист збив 13-річну дівчинку.
Про це повідомляє Волинь.
За попередньою інформацією, 18-річний водій скутера не впорався з керуванням і наїхав на 13-річну дівчинку. Вона – жителька сусіднього села Широкого.
Школярку госпіталізували в травматологічне відділення Горохівської райлікарні із забоями.
Фото - ілюстративне
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Про це повідомляє Волинь.
За попередньою інформацією, 18-річний водій скутера не впорався з керуванням і наїхав на 13-річну дівчинку. Вона – жителька сусіднього села Широкого.
Школярку госпіталізували в травматологічне відділення Горохівської райлікарні із забоями.
Фото - ілюстративне
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