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На Волині скутерист збив дівчинку

На Волині скутерист збив дівчинку
Неподалік села Борочиче Горохівського району Волині скутерист збив 13-річну дівчинку.

Про це повідомляє Волинь.

За попередньою інформацією, 18-річний водій скутера не впорався з керуванням і наїхав на 13-річну дівчинку. Вона – жителька сусіднього села Широкого.

Школярку госпіталізували в травматологічне відділення Горохівської райлікарні із забоями.

Фото - ілюстративне

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Теги: аварія, скутер, Волинь
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