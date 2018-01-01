вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Місто в диму: у Володимирі ловили паліїв листя

Місто в диму: у Володимирі ловили паліїв листя
У Володимирі-Волинському провели рейд на виявлення паліїв сухого листя.

Відбулася перевірка у п'ятницю, 19 жовтня, пише БУГ.

Попри заборону мешканці Володимира-Волинського продовжують палити сухе листя та траву. Кілька днів у місті стоїть димова завіса, а в соціальних мережах багато гнівних постів і коментарів.

"На підставі розпорядження міського голови, ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та правил благоустрою території міста Володимира-Волинського проводимо рейд спільно з службою порятунку. Складаємо протоколи, проводимо профілактичні роз’яснювальні бесіди. За півтори години склали 5 протоколів", – розповів керівник відділення муніципальної варти міста Володимира-Волинського Андрій Книш.

Санкція статті 152-ої Кодексу України про адміністративні правопорушення тягне за собою штраф розміром від 340-ка до 1360-ти грн. Спеціальна комісія пізніше вирішить, на яку суму штрафу заслуговують палії.

На несподівану появу муніципальної варти та служби порятунку мешканці міста реагували по-різному. Дехто починав вмовляти не складати протокол, говорячи, що не знав, що палити не можна. Також інспектори під час рейду часто чули запитання: «Чому всі палять, а мені не можна?»
Місто в диму: у Володимирі ловили паліїв листя
Місто в диму: у Володимирі ловили паліїв листя
Місто в диму: у Володимирі ловили паліїв листя
Місто в диму: у Володимирі ловили паліїв листя
Місто в диму: у Володимирі ловили паліїв листя

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: муніципали, листя
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Звідки і яка «молочка» їде у луцькі дитсадки
Знайшли нітрати та бактерії: чим харчують дітей у школах і садках Волині
Що «світить» депутату Луцькради за «скажену» їзду на краденому мотоциклі
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Він став для неї ногами: зворушлива історія кохання подружжя волинян. ФОТО
Сьогодні, 10:45
Стартувало онлайн-голосування за фіналістів конкурсу «Обличчя Інвестора». ФОТО*
Сьогодні, 10:25
Місто в диму: у Володимирі ловили паліїв листя
Сьогодні, 10:00
В автотрощі під Києвом загинула акторка відомого гумористичного шоу
Сьогодні, 09:53
На Волині скутерист збив дівчинку
Сьогодні, 09:08
Схожі новини
У Володимирі штрафуватимуть паліїв листя У Володимирі штрафуватимуть паліїв листя
19 жовтень, 19:02
У Луцьку біля супермаркету підпалили сухе листя. ВІДЕО У Луцьку біля супермаркету підпалили сухе листя. ВІДЕО
19 жовтень, 21:10
У Луцьку порушників паркування «лякали» листівками. ФОТО У Луцьку порушників паркування «лякали» листівками. ФОТО
19 жовтень, 13:12
Мешканці прилеглих сіл створили «смог» над Луцьком Мешканці прилеглих сіл створили «смог» над Луцьком
18 жовтень, 00:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Він став для неї ногами: зворушлива історія кохання подружжя волинян. ФОТО
Сьогодні, 10:45
 0
Стартувало онлайн-голосування за фіналістів конкурсу «Обличчя Інвестора». ФОТО*
Сьогодні, 10:25
 0
Місто в диму: у Володимирі ловили паліїв листя
Сьогодні, 10:00
 0
В автотрощі під Києвом загинула акторка відомого гумористичного шоу
Сьогодні, 09:53
 0
На Волині скутерист збив дівчинку
Сьогодні, 09:08
 0
Медіа
відео
1/8