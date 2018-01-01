Місто в диму: у Володимирі ловили паліїв листя





Відбулася перевірка у п'ятницю, 19 жовтня, пише



Попри заборону мешканці Володимира-Волинського продовжують палити сухе листя та траву. Кілька днів у місті стоїть димова завіса, а в соціальних мережах багато гнівних постів і коментарів.



"На підставі розпорядження міського голови, ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та правил благоустрою території міста Володимира-Волинського проводимо рейд спільно з службою порятунку. Складаємо протоколи, проводимо профілактичні роз’яснювальні бесіди. За півтори години склали 5 протоколів", – розповів керівник відділення муніципальної варти міста Володимира-Волинського Андрій Книш.



Санкція статті 152-ої Кодексу України про адміністративні правопорушення тягне за собою штраф розміром від 340-ка до 1360-ти грн. Спеціальна комісія пізніше вирішить, на яку суму штрафу заслуговують палії.



На несподівану появу муніципальної варти та служби порятунку мешканці міста реагували по-різному. Дехто починав вмовляти не складати протокол, говорячи, що не знав, що палити не можна. Також інспектори під час рейду часто чули запитання: «Чому всі палять, а мені не можна?»



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському провели рейд на виявлення паліїв сухого листя.Відбулася перевірка у п'ятницю, 19 жовтня, пише БУГ Попри заборону мешканці Володимира-Волинського продовжують палити сухе листя та траву. Кілька днів у місті стоїть димова завіса, а в соціальних мережах багато гнівних постів і коментарів."На підставі розпорядження міського голови, ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та правил благоустрою території міста Володимира-Волинського проводимо рейд спільно з службою порятунку. Складаємо протоколи, проводимо профілактичні роз’яснювальні бесіди. За півтори години склали 5 протоколів", – розповів керівник відділення муніципальної варти міста Володимира-ВолинськогоСанкція статті 152-ої Кодексу України про адміністративні правопорушення тягне за собою штраф розміром від 340-ка до 1360-ти грн. Спеціальна комісія пізніше вирішить, на яку суму штрафу заслуговують палії.На несподівану появу муніципальної варти та служби порятунку мешканці міста реагували по-різному. Дехто починав вмовляти не складати протокол, говорячи, що не знав, що палити не можна. Також інспектори під час рейду часто чули запитання: «Чому всі палять, а мені не можна?»

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