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В автотрощі під Києвом загинула акторка відомого гумористичного шоу

В автотрощі під Києвом загинула акторка відомого гумористичного шоу
У ДТП під Києвом загинула Марина Поплавська – акторка відомого українського гумористичного проекту "Дизель шоу".

Про це повідомили на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook, передає 24 канал.

"Смертельна ДТП під Києвом. Загинула актриса "Дизель Шоу" Марина Поплавська. Ще 4 акторів отримали важкі травми",
– йдеться у повідомленні.

Аварія трапилася 20 жовтня близько 7 години ранку біля села Мила Києво-Святошинського району на автодорозі Київ-Чоп. Зокрема, автобус з акторами "Неоплан" зіткнувся з вантажним автомобілем "Нової пошти".

Окрім того, відомо, що інших потраждалих у ДТП акторів госпіталізували з різними травмами.
В автотрощі під Києвом загинула акторка відомого гумористичного шоу


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Теги: Дизель шоу, аварія
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