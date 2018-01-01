В автотрощі під Києвом загинула акторка відомого гумористичного шоу
Сьогодні, 09:53
У ДТП під Києвом загинула Марина Поплавська – акторка відомого українського гумористичного проекту "Дизель шоу".
Про це повідомили на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook, передає 24 канал.
"Смертельна ДТП під Києвом. Загинула актриса "Дизель Шоу" Марина Поплавська. Ще 4 акторів отримали важкі травми",
– йдеться у повідомленні.
Аварія трапилася 20 жовтня близько 7 години ранку біля села Мила Києво-Святошинського району на автодорозі Київ-Чоп. Зокрема, автобус з акторами "Неоплан" зіткнувся з вантажним автомобілем "Нової пошти".
Окрім того, відомо, що інших потраждалих у ДТП акторів госпіталізували з різними травмами.
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Про це повідомили на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook, передає 24 канал.
"Смертельна ДТП під Києвом. Загинула актриса "Дизель Шоу" Марина Поплавська. Ще 4 акторів отримали важкі травми",
– йдеться у повідомленні.
Аварія трапилася 20 жовтня близько 7 години ранку біля села Мила Києво-Святошинського району на автодорозі Київ-Чоп. Зокрема, автобус з акторами "Неоплан" зіткнувся з вантажним автомобілем "Нової пошти".
Окрім того, відомо, що інших потраждалих у ДТП акторів госпіталізували з різними травмами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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