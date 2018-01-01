Стартувало онлайн-голосування за фіналістів конкурсу «Обличчя Інвестора». ФОТО*





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Зазначимо, усього в конкурсі взяли участь понад 150 людей. З них журі у складі директора Будівельної компанії «Інвестор» Андрія Разумовського, директора модельного агентства «MZM» Марини Занюк, керівника Центру краси «Bomond» Наталії Муравчук та директора магазину A.Tan Ірини Пасічник обрало найкращих. У фінал вийшли 8 учасників: четверо дорослих дівчат та четверо дітей.



Фіналісти знялися у професійній фотозйомці. Найкращі світлини учасників розмістили на сторінці Будівельної компанії «Інвестор». Тепер усі охочі можуть обрати свого фаворита шляхом онлайн-голосування. І за його результатами судді виберуть переможців – дівоче та дитяче бличчя компанії.



Зазначимо, переможці конкурсу отримають: річний контракт з Будівельною компанією «Інвестор»; участь у всіх промо- та рекламних кампаніях «Інвестора» (тематичні фотосесії, відеоролик, розміщення на білбордах); розміщення на обкладинці місцевого журналу.



ОЛЕНА ГРИГОРЕНКО, 27 років



За спеціальністю Олена графічний дизайнер, працює за фахом – веб-дизайнером. Близько 4 років співпрацює з модельним агентством Марини Занюк, працювала за кордоном. Вільний час Олена разом із чоловіком проводить активно: влітку катаються на байдарках, взимку – на лижах. Люблять подорожувати. Олена малює та фотографує.



«Будівельна справа і дизайн мені близькі з дитинства - тато був будівельником, я вчилася на дизайнера. Мені цікаво спостерігати за тим, як розбудовується Луцьк. Подобаються будинки Будівельної компанії «Інвестор» – вони впізнавані, стиль має європейське спрямування. Це викликає повагу», – розповіла конкурсантка.



Щоб віддати свій голос за Олену –



МИРОСЛАВА БУДЕНЧУК, 23 роки



Нещодавно Мирослава закінчила навчання у Польщі – здобула ступінь магістра за спеціальністю «землевпорядник». Зараз дівчина знаходиться у пошуку себе, але зізнається: не проти спробувати попрацювати за фахом. Мирослава була учасницею конкурсу «Міс Україна», де її навчили основам фотозування. У вільний час вона відвідує спортзал, аби підтримувати гарну форму, а також читає.



«Хочу стати обличчям Будівельної компанії «Інвестор», оскільки будівельна тема мені близька – я ж землеупорядник. А ще це шанс спробувати себе в чомусь новому. Це новий досвід для мене. Думаю, це буде цікаво», – поділилася дівчина.



Щоб віддати свій голос за Мирославу –



МАРІЯ КРИКУН, 23 роки



Марія – фахівець з готельно-ресторанного бізнесу, зараз у декреті. Разом із чоловіком виховує сина, якому незабаром виповниться 2 роки. Досвіду у моделінгу дівчина поки не має. Після декрету хоче працювати за спеціальністю, зокрема спробувати відкрити власну справу.



«Моделінг – це щось нове для мене. Думаю, варто спробувати. Я знаю «Інвестор» з найкращого боку. Надійна компанія, яка має не один проект, і я чула лише позитивні відгуки. Це була б честь для мене – стати обличчям такої компанії», – розповіла Марія.



Щоб віддати свій голос за Марію –



ДІАНА САВЧУК, 18 РОКІВ



Діана стала переможницею конкурсу «Королева ЛНТУ 2018» і отримала право потрапити відразу у третій тур «Обличчя Інвестора». Дівчина навчаєтсья на 3-му курсі, здобуває фах логіста. Модельного досавіду не має. Після закінчення університету планує працювати за спеціальністю. У вільний час студентка співає, а також відвідує спортзал.



«Обличчя Інвестора» – це нагода показати себе і довести усім, що я можу бути гарною, повірити в себе. До того ж, хочу спробувати себе в чомусь новому, не люблю сидіти на місці», – поділилася дівчина.



Щоб віддати свій голос за Діану –



ЄГОР ПАШКЕВИЧ, 9 років



Модельного досвіду Єгор не має, але камери не боїться – кілька разів знімався у сімейних фотосесіях. Коли виросте мріє стати програмістом, футболістом чи моделлю. Вільний від навчання час проводить із сестрою або грає з друзями у футбол.



«Це мама подала мене на конкурс. І навіть не відразу сказала, а потім, коли я пройшов перший етап відбору. Спочатку не зрозумів, що це за конкурс, а потім дізнався, що «Інвестор» – це будівельна компанія. Після фінальної фотосесії, яку проходили учасники, тепер хочеться ще десь зніматися», – розказав школяр.



Щоб віддати свій голос за Єгора –



АННА БОРИСЮК, 7 років



У світ індустрії моди Аня увійшла приблизно півтора року тому. За цей час вона встигла знятися у фотосесіях не лише в Луцьку, а й у Києві та Львові. Також за її плечима – зйомка у рекламному відеоролику. Дівчинка займалася у модельному агентстві Марини Занюк, зараз займається у агентстві «Uni models». Анкету на участь Ані у конкурсі заповнила її мама.



«Я хочу стати моделлю, коли виросту. Мої батьки мене в цьому підтримують. Я люблю фотографуватися і хочу виграти конкурс «Обличчя Інвестора», – поділилася Аня.



Щоб віддати свій голос за Анну –



ДАВИД ШУТОВСЬКИЙ, 7 років



Давид уже рік займається у модельному агентстві Марини Занюк. Камери хлопчик не соромиться – уже не раз брав участь у професійних зйомках. Він мріє стати космонавтом або моделлю. В останньому його батьки підтримують, а от щодо космонавтики – не дуже. Давид додатково займається англійською після занять в школі, а також відвідує курси комп'ютерної академiї.



«Хочу виграти конкурс, бо я стильний і сучасний, як будинки Будівельної компанії «Інвестор!» – заявив школяр.



Щоб віддати свій голос за Давида –



СОЛОМІЯ ПАВЛЮЧИК, 8 років



Протягом трьох років Соломія займалася у модельній школі, яка тепер називається «Grace Model House», проте зараз туди не ходить – через брак часу. Проте дівчинка продовжує розвиватися у світі моделінгу – знімається у рекламних фотосесіях, відеороликах, музичних кліпах. Соломія мріє стати професійною моделлю, коли виросте. Конкурсантка займається художньою гімнастикою та співає у шкільному хорі.



«Хочу виграти у конкурсі і стати обличчям «Інвестора», бо моїй мамі дуже подобається ця будівельна компанія», – сказала дівчинка.



Щоб віддати свій голос за Соломію –



Фото: Роман ДОМБРОВСЬКИЙ

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На сторінці Будівельної компанії «Інвестор» у Фейсбуці розпочалося фінальне онлайн-голосування за учасників конкурсу «Обличчя Інвестора». Його результати допоможуть суддям обрати переможців.Про це повідомляє Перший Зазначимо, усього в конкурсі взяли участь понад 150 людей. З них журі у складі директора Будівельної компанії «Інвестор» Андрія Разумовського, директора модельного агентства «MZM» Марини Занюк, керівника Центру краси «Bomond» Наталії Муравчук та директора магазину A.Tan Ірини Пасічник обрало найкращих. У фінал вийшли 8 учасників: четверо дорослих дівчат та четверо дітей.Фіналісти знялися у професійній фотозйомці. Найкращі світлини учасників розмістили на сторінці Будівельної компанії «Інвестор». Тепер усі охочі можуть обрати свого фаворита шляхом онлайн-голосування. І за його результатами судді виберуть переможців – дівоче та дитяче бличчя компанії.Зазначимо, переможці конкурсу отримають: річний контракт з Будівельною компанією «Інвестор»; участь у всіх промо- та рекламних кампаніях «Інвестора» (тематичні фотосесії, відеоролик, розміщення на білбордах); розміщення на обкладинці місцевого журналу.За спеціальністю Олена графічний дизайнер, працює за фахом – веб-дизайнером. Близько 4 років співпрацює з модельним агентством Марини Занюк, працювала за кордоном. Вільний час Олена разом із чоловіком проводить активно: влітку катаються на байдарках, взимку – на лижах. Люблять подорожувати. Олена малює та фотографує.«Будівельна справа і дизайн мені близькі з дитинства - тато був будівельником, я вчилася на дизайнера. Мені цікаво спостерігати за тим, як розбудовується Луцьк. Подобаються будинки Будівельної компанії «Інвестор» – вони впізнавані, стиль має європейське спрямування. Це викликає повагу», – розповіла конкурсантка.Щоб віддати свій голос за Олену – перейдіть за посиланням та виконайте всі умови.Нещодавно Мирослава закінчила навчання у Польщі – здобула ступінь магістра за спеціальністю «землевпорядник». Зараз дівчина знаходиться у пошуку себе, але зізнається: не проти спробувати попрацювати за фахом. Мирослава була учасницею конкурсу «Міс Україна», де її навчили основам фотозування. У вільний час вона відвідує спортзал, аби підтримувати гарну форму, а також читає.«Хочу стати обличчям Будівельної компанії «Інвестор», оскільки будівельна тема мені близька – я ж землеупорядник. А ще це шанс спробувати себе в чомусь новому. Це новий досвід для мене. Думаю, це буде цікаво», – поділилася дівчина.Щоб віддати свій голос за Мирославу – перейдіть за посиланням та виконайте всі умови.Марія – фахівець з готельно-ресторанного бізнесу, зараз у декреті. Разом із чоловіком виховує сина, якому незабаром виповниться 2 роки. Досвіду у моделінгу дівчина поки не має. Після декрету хоче працювати за спеціальністю, зокрема спробувати відкрити власну справу.«Моделінг – це щось нове для мене. Думаю, варто спробувати. Я знаю «Інвестор» з найкращого боку. Надійна компанія, яка має не один проект, і я чула лише позитивні відгуки. Це була б честь для мене – стати обличчям такої компанії», – розповіла Марія.Щоб віддати свій голос за Марію – перейдіть за посиланням та виконайте всі умови.Діана стала переможницею конкурсу «Королева ЛНТУ 2018» і отримала право потрапити відразу у третій тур «Обличчя Інвестора». Дівчина навчаєтсья на 3-му курсі, здобуває фах логіста. Модельного досавіду не має. Після закінчення університету планує працювати за спеціальністю. У вільний час студентка співає, а також відвідує спортзал.«Обличчя Інвестора» – це нагода показати себе і довести усім, що я можу бути гарною, повірити в себе. До того ж, хочу спробувати себе в чомусь новому, не люблю сидіти на місці», – поділилася дівчина.Щоб віддати свій голос за Діану – перейдіть за посиланням та виконайте всі умови.Модельного досвіду Єгор не має, але камери не боїться – кілька разів знімався у сімейних фотосесіях. Коли виросте мріє стати програмістом, футболістом чи моделлю. Вільний від навчання час проводить із сестрою або грає з друзями у футбол.«Це мама подала мене на конкурс. І навіть не відразу сказала, а потім, коли я пройшов перший етап відбору. Спочатку не зрозумів, що це за конкурс, а потім дізнався, що «Інвестор» – це будівельна компанія. Після фінальної фотосесії, яку проходили учасники, тепер хочеться ще десь зніматися», – розказав школяр.Щоб віддати свій голос за Єгора – перейдіть за посиланням та виконайте всі умови.У світ індустрії моди Аня увійшла приблизно півтора року тому. За цей час вона встигла знятися у фотосесіях не лише в Луцьку, а й у Києві та Львові. Також за її плечима – зйомка у рекламному відеоролику. Дівчинка займалася у модельному агентстві Марини Занюк, зараз займається у агентстві «Uni models». Анкету на участь Ані у конкурсі заповнила її мама.«Я хочу стати моделлю, коли виросту. Мої батьки мене в цьому підтримують. Я люблю фотографуватися і хочу виграти конкурс «Обличчя Інвестора», – поділилася Аня.Щоб віддати свій голос за Анну – перейдіть за посиланням та виконайте всі умови.Давид уже рік займається у модельному агентстві Марини Занюк. Камери хлопчик не соромиться – уже не раз брав участь у професійних зйомках. Він мріє стати космонавтом або моделлю. В останньому його батьки підтримують, а от щодо космонавтики – не дуже. Давид додатково займається англійською після занять в школі, а також відвідує курси комп'ютерної академiї.«Хочу виграти конкурс, бо я стильний і сучасний, як будинки Будівельної компанії «Інвестор!» – заявив школяр.Щоб віддати свій голос за Давида – перейдіть за посиланням та виконайте всі умови.Протягом трьох років Соломія займалася у модельній школі, яка тепер називається «Grace Model House», проте зараз туди не ходить – через брак часу. Проте дівчинка продовжує розвиватися у світі моделінгу – знімається у рекламних фотосесіях, відеороликах, музичних кліпах. Соломія мріє стати професійною моделлю, коли виросте. Конкурсантка займається художньою гімнастикою та співає у шкільному хорі.«Хочу виграти у конкурсі і стати обличчям «Інвестора», бо моїй мамі дуже подобається ця будівельна компанія», – сказала дівчинка.Щоб віддати свій голос за Соломію – перейдіть за посиланням та виконайте всі умови.Фото: Роман ДОМБРОВСЬКИЙ

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