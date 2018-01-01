Стартувало онлайн-голосування за фіналістів конкурсу «Обличчя Інвестора». ФОТО*
Сьогодні, 10:25
На сторінці Будівельної компанії «Інвестор» у Фейсбуці розпочалося фінальне онлайн-голосування за учасників конкурсу «Обличчя Інвестора». Його результати допоможуть суддям обрати переможців.
Про це повідомляє Перший.
Зазначимо, усього в конкурсі взяли участь понад 150 людей. З них журі у складі директора Будівельної компанії «Інвестор» Андрія Разумовського, директора модельного агентства «MZM» Марини Занюк, керівника Центру краси «Bomond» Наталії Муравчук та директора магазину A.Tan Ірини Пасічник обрало найкращих. У фінал вийшли 8 учасників: четверо дорослих дівчат та четверо дітей.
Фіналісти знялися у професійній фотозйомці. Найкращі світлини учасників розмістили на сторінці Будівельної компанії «Інвестор». Тепер усі охочі можуть обрати свого фаворита шляхом онлайн-голосування. І за його результатами судді виберуть переможців – дівоче та дитяче бличчя компанії.
Зазначимо, переможці конкурсу отримають: річний контракт з Будівельною компанією «Інвестор»; участь у всіх промо- та рекламних кампаніях «Інвестора» (тематичні фотосесії, відеоролик, розміщення на білбордах); розміщення на обкладинці місцевого журналу.
ОЛЕНА ГРИГОРЕНКО, 27 років
За спеціальністю Олена графічний дизайнер, працює за фахом – веб-дизайнером. Близько 4 років співпрацює з модельним агентством Марини Занюк, працювала за кордоном. Вільний час Олена разом із чоловіком проводить активно: влітку катаються на байдарках, взимку – на лижах. Люблять подорожувати. Олена малює та фотографує.
«Будівельна справа і дизайн мені близькі з дитинства - тато був будівельником, я вчилася на дизайнера. Мені цікаво спостерігати за тим, як розбудовується Луцьк. Подобаються будинки Будівельної компанії «Інвестор» – вони впізнавані, стиль має європейське спрямування. Це викликає повагу», – розповіла конкурсантка.
Щоб віддати свій голос за Олену – перейдіть за посиланням та виконайте всі умови.
МИРОСЛАВА БУДЕНЧУК, 23 роки
Нещодавно Мирослава закінчила навчання у Польщі – здобула ступінь магістра за спеціальністю «землевпорядник». Зараз дівчина знаходиться у пошуку себе, але зізнається: не проти спробувати попрацювати за фахом. Мирослава була учасницею конкурсу «Міс Україна», де її навчили основам фотозування. У вільний час вона відвідує спортзал, аби підтримувати гарну форму, а також читає.
«Хочу стати обличчям Будівельної компанії «Інвестор», оскільки будівельна тема мені близька – я ж землеупорядник. А ще це шанс спробувати себе в чомусь новому. Це новий досвід для мене. Думаю, це буде цікаво», – поділилася дівчина.
Щоб віддати свій голос за Мирославу – перейдіть за посиланням та виконайте всі умови.
МАРІЯ КРИКУН, 23 роки
Марія – фахівець з готельно-ресторанного бізнесу, зараз у декреті. Разом із чоловіком виховує сина, якому незабаром виповниться 2 роки. Досвіду у моделінгу дівчина поки не має. Після декрету хоче працювати за спеціальністю, зокрема спробувати відкрити власну справу.
«Моделінг – це щось нове для мене. Думаю, варто спробувати. Я знаю «Інвестор» з найкращого боку. Надійна компанія, яка має не один проект, і я чула лише позитивні відгуки. Це була б честь для мене – стати обличчям такої компанії», – розповіла Марія.
Щоб віддати свій голос за Марію – перейдіть за посиланням та виконайте всі умови.
ДІАНА САВЧУК, 18 РОКІВ
Діана стала переможницею конкурсу «Королева ЛНТУ 2018» і отримала право потрапити відразу у третій тур «Обличчя Інвестора». Дівчина навчаєтсья на 3-му курсі, здобуває фах логіста. Модельного досавіду не має. Після закінчення університету планує працювати за спеціальністю. У вільний час студентка співає, а також відвідує спортзал.
«Обличчя Інвестора» – це нагода показати себе і довести усім, що я можу бути гарною, повірити в себе. До того ж, хочу спробувати себе в чомусь новому, не люблю сидіти на місці», – поділилася дівчина.
Щоб віддати свій голос за Діану – перейдіть за посиланням та виконайте всі умови.
ЄГОР ПАШКЕВИЧ, 9 років
Модельного досвіду Єгор не має, але камери не боїться – кілька разів знімався у сімейних фотосесіях. Коли виросте мріє стати програмістом, футболістом чи моделлю. Вільний від навчання час проводить із сестрою або грає з друзями у футбол.
«Це мама подала мене на конкурс. І навіть не відразу сказала, а потім, коли я пройшов перший етап відбору. Спочатку не зрозумів, що це за конкурс, а потім дізнався, що «Інвестор» – це будівельна компанія. Після фінальної фотосесії, яку проходили учасники, тепер хочеться ще десь зніматися», – розказав школяр.
Щоб віддати свій голос за Єгора – перейдіть за посиланням та виконайте всі умови.
АННА БОРИСЮК, 7 років
У світ індустрії моди Аня увійшла приблизно півтора року тому. За цей час вона встигла знятися у фотосесіях не лише в Луцьку, а й у Києві та Львові. Також за її плечима – зйомка у рекламному відеоролику. Дівчинка займалася у модельному агентстві Марини Занюк, зараз займається у агентстві «Uni models». Анкету на участь Ані у конкурсі заповнила її мама.
«Я хочу стати моделлю, коли виросту. Мої батьки мене в цьому підтримують. Я люблю фотографуватися і хочу виграти конкурс «Обличчя Інвестора», – поділилася Аня.
Щоб віддати свій голос за Анну – перейдіть за посиланням та виконайте всі умови.
ДАВИД ШУТОВСЬКИЙ, 7 років
Давид уже рік займається у модельному агентстві Марини Занюк. Камери хлопчик не соромиться – уже не раз брав участь у професійних зйомках. Він мріє стати космонавтом або моделлю. В останньому його батьки підтримують, а от щодо космонавтики – не дуже. Давид додатково займається англійською після занять в школі, а також відвідує курси комп'ютерної академiї.
«Хочу виграти конкурс, бо я стильний і сучасний, як будинки Будівельної компанії «Інвестор!» – заявив школяр.
Щоб віддати свій голос за Давида – перейдіть за посиланням та виконайте всі умови.
СОЛОМІЯ ПАВЛЮЧИК, 8 років
Протягом трьох років Соломія займалася у модельній школі, яка тепер називається «Grace Model House», проте зараз туди не ходить – через брак часу. Проте дівчинка продовжує розвиватися у світі моделінгу – знімається у рекламних фотосесіях, відеороликах, музичних кліпах. Соломія мріє стати професійною моделлю, коли виросте. Конкурсантка займається художньою гімнастикою та співає у шкільному хорі.
«Хочу виграти у конкурсі і стати обличчям «Інвестора», бо моїй мамі дуже подобається ця будівельна компанія», – сказала дівчинка.
Щоб віддати свій голос за Соломію – перейдіть за посиланням та виконайте всі умови.
Фото: Роман ДОМБРОВСЬКИЙ
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Про це повідомляє Перший.
Зазначимо, усього в конкурсі взяли участь понад 150 людей. З них журі у складі директора Будівельної компанії «Інвестор» Андрія Разумовського, директора модельного агентства «MZM» Марини Занюк, керівника Центру краси «Bomond» Наталії Муравчук та директора магазину A.Tan Ірини Пасічник обрало найкращих. У фінал вийшли 8 учасників: четверо дорослих дівчат та четверо дітей.
Фіналісти знялися у професійній фотозйомці. Найкращі світлини учасників розмістили на сторінці Будівельної компанії «Інвестор». Тепер усі охочі можуть обрати свого фаворита шляхом онлайн-голосування. І за його результатами судді виберуть переможців – дівоче та дитяче бличчя компанії.
Зазначимо, переможці конкурсу отримають: річний контракт з Будівельною компанією «Інвестор»; участь у всіх промо- та рекламних кампаніях «Інвестора» (тематичні фотосесії, відеоролик, розміщення на білбордах); розміщення на обкладинці місцевого журналу.
ОЛЕНА ГРИГОРЕНКО, 27 років
За спеціальністю Олена графічний дизайнер, працює за фахом – веб-дизайнером. Близько 4 років співпрацює з модельним агентством Марини Занюк, працювала за кордоном. Вільний час Олена разом із чоловіком проводить активно: влітку катаються на байдарках, взимку – на лижах. Люблять подорожувати. Олена малює та фотографує.
«Будівельна справа і дизайн мені близькі з дитинства - тато був будівельником, я вчилася на дизайнера. Мені цікаво спостерігати за тим, як розбудовується Луцьк. Подобаються будинки Будівельної компанії «Інвестор» – вони впізнавані, стиль має європейське спрямування. Це викликає повагу», – розповіла конкурсантка.
Щоб віддати свій голос за Олену – перейдіть за посиланням та виконайте всі умови.
МИРОСЛАВА БУДЕНЧУК, 23 роки
Нещодавно Мирослава закінчила навчання у Польщі – здобула ступінь магістра за спеціальністю «землевпорядник». Зараз дівчина знаходиться у пошуку себе, але зізнається: не проти спробувати попрацювати за фахом. Мирослава була учасницею конкурсу «Міс Україна», де її навчили основам фотозування. У вільний час вона відвідує спортзал, аби підтримувати гарну форму, а також читає.
«Хочу стати обличчям Будівельної компанії «Інвестор», оскільки будівельна тема мені близька – я ж землеупорядник. А ще це шанс спробувати себе в чомусь новому. Це новий досвід для мене. Думаю, це буде цікаво», – поділилася дівчина.
Щоб віддати свій голос за Мирославу – перейдіть за посиланням та виконайте всі умови.
МАРІЯ КРИКУН, 23 роки
Марія – фахівець з готельно-ресторанного бізнесу, зараз у декреті. Разом із чоловіком виховує сина, якому незабаром виповниться 2 роки. Досвіду у моделінгу дівчина поки не має. Після декрету хоче працювати за спеціальністю, зокрема спробувати відкрити власну справу.
«Моделінг – це щось нове для мене. Думаю, варто спробувати. Я знаю «Інвестор» з найкращого боку. Надійна компанія, яка має не один проект, і я чула лише позитивні відгуки. Це була б честь для мене – стати обличчям такої компанії», – розповіла Марія.
Щоб віддати свій голос за Марію – перейдіть за посиланням та виконайте всі умови.
ДІАНА САВЧУК, 18 РОКІВ
Діана стала переможницею конкурсу «Королева ЛНТУ 2018» і отримала право потрапити відразу у третій тур «Обличчя Інвестора». Дівчина навчаєтсья на 3-му курсі, здобуває фах логіста. Модельного досавіду не має. Після закінчення університету планує працювати за спеціальністю. У вільний час студентка співає, а також відвідує спортзал.
«Обличчя Інвестора» – це нагода показати себе і довести усім, що я можу бути гарною, повірити в себе. До того ж, хочу спробувати себе в чомусь новому, не люблю сидіти на місці», – поділилася дівчина.
Щоб віддати свій голос за Діану – перейдіть за посиланням та виконайте всі умови.
ЄГОР ПАШКЕВИЧ, 9 років
Модельного досвіду Єгор не має, але камери не боїться – кілька разів знімався у сімейних фотосесіях. Коли виросте мріє стати програмістом, футболістом чи моделлю. Вільний від навчання час проводить із сестрою або грає з друзями у футбол.
«Це мама подала мене на конкурс. І навіть не відразу сказала, а потім, коли я пройшов перший етап відбору. Спочатку не зрозумів, що це за конкурс, а потім дізнався, що «Інвестор» – це будівельна компанія. Після фінальної фотосесії, яку проходили учасники, тепер хочеться ще десь зніматися», – розказав школяр.
Щоб віддати свій голос за Єгора – перейдіть за посиланням та виконайте всі умови.
АННА БОРИСЮК, 7 років
У світ індустрії моди Аня увійшла приблизно півтора року тому. За цей час вона встигла знятися у фотосесіях не лише в Луцьку, а й у Києві та Львові. Також за її плечима – зйомка у рекламному відеоролику. Дівчинка займалася у модельному агентстві Марини Занюк, зараз займається у агентстві «Uni models». Анкету на участь Ані у конкурсі заповнила її мама.
«Я хочу стати моделлю, коли виросту. Мої батьки мене в цьому підтримують. Я люблю фотографуватися і хочу виграти конкурс «Обличчя Інвестора», – поділилася Аня.
Щоб віддати свій голос за Анну – перейдіть за посиланням та виконайте всі умови.
ДАВИД ШУТОВСЬКИЙ, 7 років
Давид уже рік займається у модельному агентстві Марини Занюк. Камери хлопчик не соромиться – уже не раз брав участь у професійних зйомках. Він мріє стати космонавтом або моделлю. В останньому його батьки підтримують, а от щодо космонавтики – не дуже. Давид додатково займається англійською після занять в школі, а також відвідує курси комп'ютерної академiї.
«Хочу виграти конкурс, бо я стильний і сучасний, як будинки Будівельної компанії «Інвестор!» – заявив школяр.
Щоб віддати свій голос за Давида – перейдіть за посиланням та виконайте всі умови.
СОЛОМІЯ ПАВЛЮЧИК, 8 років
Протягом трьох років Соломія займалася у модельній школі, яка тепер називається «Grace Model House», проте зараз туди не ходить – через брак часу. Проте дівчинка продовжує розвиватися у світі моделінгу – знімається у рекламних фотосесіях, відеороликах, музичних кліпах. Соломія мріє стати професійною моделлю, коли виросте. Конкурсантка займається художньою гімнастикою та співає у шкільному хорі.
«Хочу виграти у конкурсі і стати обличчям «Інвестора», бо моїй мамі дуже подобається ця будівельна компанія», – сказала дівчинка.
Щоб віддати свій голос за Соломію – перейдіть за посиланням та виконайте всі умови.
Фото: Роман ДОМБРОВСЬКИЙ
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