Краса осінніх Карпат в об'єктиві лучанки. ФОТО

Олександра Власюк зазнімкувала осінні Карпати.



Фото вона розмістила на своїй сторінці у Facebook.



На світлинах - краєвиди озера Синевир, що Міжгірському районі Закарпатської області, фрагменти осені та теплі кавування.



"Мої осінні Карпати", - зауважила лучанка.



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