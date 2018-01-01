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Краса осінніх Карпат в об'єктиві лучанки. ФОТО

Краса осінніх Карпат в об'єктиві лучанки. ФОТО
Лучанка Олександра Власюк зазнімкувала осінні Карпати.

Фото вона розмістила на своїй сторінці у Facebook.

На світлинах - краєвиди озера Синевир, що Міжгірському районі Закарпатської області, фрагменти осені та теплі кавування.

"Мої осінні Карпати", - зауважила лучанка.
Краса осінніх Карпат в об'єктиві лучанки. ФОТО
Краса осінніх Карпат в об'єктиві лучанки. ФОТО
Краса осінніх Карпат в об'єктиві лучанки. ФОТО
Краса осінніх Карпат в об'єктиві лучанки. ФОТО
Краса осінніх Карпат в об'єктиві лучанки. ФОТО
Краса осінніх Карпат в об'єктиві лучанки. ФОТО
Краса осінніх Карпат в об'єктиві лучанки. ФОТО
Краса осінніх Карпат в об'єктиві лучанки. ФОТО

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Теги: Карпати
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