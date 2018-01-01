Краса осінніх Карпат в об'єктиві лучанки. ФОТО
Сьогодні, 17:01
Лучанка Олександра Власюк зазнімкувала осінні Карпати.
Фото вона розмістила на своїй сторінці у Facebook.
На світлинах - краєвиди озера Синевир, що Міжгірському районі Закарпатської області, фрагменти осені та теплі кавування.
"Мої осінні Карпати", - зауважила лучанка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Фото вона розмістила на своїй сторінці у Facebook.
На світлинах - краєвиди озера Синевир, що Міжгірському районі Закарпатської області, фрагменти осені та теплі кавування.
"Мої осінні Карпати", - зауважила лучанка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Продадуть відомий готельно-ресторанний комплекс поблизу Луцька
Сьогодні, 17:50
Краса осінніх Карпат в об'єктиві лучанки. ФОТО
Сьогодні, 17:01
Бритва для брів, «качині губи» і фартух на декольте: лучанка показала дивні товари китайців
Сьогодні, 16:28
Як на Волині святкували перший день народження Лісівничого молодіжного центру. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 16:06