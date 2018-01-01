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У трьох районах Луцька розпочали роздільний збір сміття

У трьох районах Луцька розпочали роздільний збір сміття
У Луцьку в мікрорайонах 33, 40, ЛПЗ розпочали роздільний збір відходів.

Про це у Facebook повідомив радник мера Ігор Поліщук.

Так, 120 контейнерів для сміття придбали в рамках проекту співпраці з краєм Ліппе (Німеччина), 120 контейнерів закупили за бюджетні кошти і 36 контейнерів придбали за кошти, отримані від дегазації полігону в Брище.

"Просимо мешканців використовувати дані контейнери за призначенням і здійснювати сортування сміття, щоб продовжити строк експлуатації полігону в Брище та покращити ситуацію з вивезенням й утилізацією відходів в місті", - йдеться у повідомленні.

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Теги: сміття, роздільний збір, Луцьк
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