У трьох районах Луцька розпочали роздільний збір сміття
Сьогодні, 11:15
У Луцьку в мікрорайонах 33, 40, ЛПЗ розпочали роздільний збір відходів.
Про це у Facebook повідомив радник мера Ігор Поліщук.
Так, 120 контейнерів для сміття придбали в рамках проекту співпраці з краєм Ліппе (Німеччина), 120 контейнерів закупили за бюджетні кошти і 36 контейнерів придбали за кошти, отримані від дегазації полігону в Брище.
"Просимо мешканців використовувати дані контейнери за призначенням і здійснювати сортування сміття, щоб продовжити строк експлуатації полігону в Брище та покращити ситуацію з вивезенням й утилізацією відходів в місті", - йдеться у повідомленні.
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Про це у Facebook повідомив радник мера Ігор Поліщук.
Так, 120 контейнерів для сміття придбали в рамках проекту співпраці з краєм Ліппе (Німеччина), 120 контейнерів закупили за бюджетні кошти і 36 контейнерів придбали за кошти, отримані від дегазації полігону в Брище.
"Просимо мешканців використовувати дані контейнери за призначенням і здійснювати сортування сміття, щоб продовжити строк експлуатації полігону в Брище та покращити ситуацію з вивезенням й утилізацією відходів в місті", - йдеться у повідомленні.
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У трьох районах Луцька розпочали роздільний збір сміття
Сьогодні, 11:15