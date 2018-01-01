Назвали імена постраждалих у жахливій аварії під Києвом гумористів

Марина Поплавська, постраждали двоє її колег – Єгор Крутоголов та Яна Глущенко.



Про це повідомляється на сторінці "Дизель Студіо" у Facebook, пише



Нагадаємо, 20 жовтня у ДТП під Києвом внаслідок зіткнення вантажівки і автобуса, який перевозив акторів "Дизель шоу",



Серед постраждалих в аварії були актори Єгор Крутоголов та Яна Глущенко, яких госпіталізували. За словами медиків, загрози для їх життя немає.



"Решта акторів доставлені до Києва, їх здоров'ю нічого не загрожує", – додали у "Дизель Шоу".



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У моторошній ДТП під Києвом, в якій загинула акторка "Дизель шоу", постраждали двоє її колег –таПро це повідомляється на сторінці "Дизель Студіо" у Facebook, пише 24 канал Нагадаємо, 20 жовтня у ДТП під Києвом внаслідок зіткнення вантажівки і автобуса, який перевозив акторів "Дизель шоу", загинула акторка Марина Поплавська Серед постраждалих в аварії були актори Єгор Крутоголов та Яна Глущенко, яких госпіталізували. За словами медиків, загрози для їх життя немає."Решта акторів доставлені до Києва, їх здоров'ю нічого не загрожує", – додали у "Дизель Шоу".

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