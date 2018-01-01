Назвали імена постраждалих у жахливій аварії під Києвом гумористів
Сьогодні, 11:32
У моторошній ДТП під Києвом, в якій загинула акторка "Дизель шоу" Марина Поплавська, постраждали двоє її колег – Єгор Крутоголов та Яна Глущенко.
Про це повідомляється на сторінці "Дизель Студіо" у Facebook, пише 24 канал.
Нагадаємо, 20 жовтня у ДТП під Києвом внаслідок зіткнення вантажівки і автобуса, який перевозив акторів "Дизель шоу", загинула акторка Марина Поплавська.
Серед постраждалих в аварії були актори Єгор Крутоголов та Яна Глущенко, яких госпіталізували. За словами медиків, загрози для їх життя немає.
"Решта акторів доставлені до Києва, їх здоров'ю нічого не загрожує", – додали у "Дизель Шоу".
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Про це повідомляється на сторінці "Дизель Студіо" у Facebook, пише 24 канал.
Нагадаємо, 20 жовтня у ДТП під Києвом внаслідок зіткнення вантажівки і автобуса, який перевозив акторів "Дизель шоу", загинула акторка Марина Поплавська.
Серед постраждалих в аварії були актори Єгор Крутоголов та Яна Глущенко, яких госпіталізували. За словами медиків, загрози для їх життя немає.
"Решта акторів доставлені до Києва, їх здоров'ю нічого не загрожує", – додали у "Дизель Шоу".
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