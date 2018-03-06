Продадуть відомий готельно-ресторанний комплекс поблизу Луцька





Відповідне оголошення з'явилося у спільноті "Купизалог" в мережі Facebook, повідомляє



"Готельно-ресторанний комплекс загальною площею 1681,7 кв.м і земельну ділянку 0,4012 га (кадастрові номери: 0724582903: 02: 000: 0004; 0724582903: 02: 000: 0005; 0724582903: 02: 000: 0006). Комплекс розташований на доглянутій території серед лісу, знаходиться в 15 хвилинах їзди від Луцька в с. Копачівка. Готель має в своєму розпорядженні 143 приміщення, з них 18 номерів категорій люкс, напівлюкс, стандарт і економ. Також є конференц-зал на 26 осіб, хол, бар, тераса, підсобні приміщення, підвал, склад, гараж, дизельна. Технічний стан - відмінний. Підведені всі комунікації, є своя котельня. Парковка біля будівлі. Відмінне місце розташування", – йдеться в оголошенні.



Загальна площа комплексу - 1681,7 "квадратів". Ціна - 94 647 228,44 гривні. Торги відбудуться 9 листопада.



"Це перші торги, на другі ціна впаде удвічі, а на треті може опуститися до 940 тисяч грн. Необхідно стежити за об'єктом", – сказано в оголошенні.



З власних джерел ІА "Конкурент"стало відомо, що свого часу власники взяли кредит. Потім через стрибки курсу долара не змогли його погасити, тому утворилися борги. Пізніше розпочалися суди з вимогами повернути борг.



Варто додати, що судова тяганина триває давно. Ще в 2013 році місцеві ЗМІ повідомляли, що провадження у справі про банкрутство "Аміна-Волинь" було порушено ще 11 квітня 2011 року. Ухвалою суду від 27 жовтня 2011 року було визнано грошові вимоги таких кредиторів боржника, як волинські філії банків ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", ПАТ "Креді Агріколь Банк, ПАТ "ВТБ Банк", ПАТ "Державний ощадний банк України", ПАТ "Український інноваційний банк".



Відомо, що комплекс належить ТзОВ "Аміна-Волинь". Підприємство зареєстроване за тією ж адресою, що й готель: с. Копачівка, вул. Першотравнева, 1. Серед засновників – Надія Кушнір та Ірина Чмирук.



У реєстрі Мін'юсту є інформація, що підприємство з 06.03.2018 перебуває в стані припинення. Підстава: за судовим рішенням про банкрутство. Постановою суду "Аміна-Волинь" визнано банкрутом. Відкрито ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців до 21.02.2019 року.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відпочинковий комплекс "Зелений гай", що знаходиться у селі Копачівка, пустять з молотка через кредитні борги банкам.Відповідне оголошення з'явилося у спільноті "Купизалог" в мережі Facebook, повідомляє Конкурент "Готельно-ресторанний комплекс загальною площею 1681,7 кв.м і земельну ділянку 0,4012 га (кадастрові номери: 0724582903: 02: 000: 0004; 0724582903: 02: 000: 0005; 0724582903: 02: 000: 0006). Комплекс розташований на доглянутій території серед лісу, знаходиться в 15 хвилинах їзди від Луцька в с. Копачівка. Готель має в своєму розпорядженні 143 приміщення, з них 18 номерів категорій люкс, напівлюкс, стандарт і економ. Також є конференц-зал на 26 осіб, хол, бар, тераса, підсобні приміщення, підвал, склад, гараж, дизельна. Технічний стан - відмінний. Підведені всі комунікації, є своя котельня. Парковка біля будівлі. Відмінне місце розташування", – йдеться в оголошенні.Загальна площа комплексу - 1681,7 "квадратів". Ціна - 94 647 228,44 гривні. Торги відбудуться 9 листопада."Це перші торги, на другі ціна впаде удвічі, а на треті може опуститися до 940 тисяч грн. Необхідно стежити за об'єктом", – сказано в оголошенні.З власних джерел ІА "Конкурент"стало відомо, що свого часу власники взяли кредит. Потім через стрибки курсу долара не змогли його погасити, тому утворилися борги. Пізніше розпочалися суди з вимогами повернути борг.Варто додати, що судова тяганина триває давно. Ще в 2013 році місцеві ЗМІ повідомляли, що провадження у справі про банкрутство "Аміна-Волинь" було порушено ще 11 квітня 2011 року. Ухвалою суду від 27 жовтня 2011 року було визнано грошові вимоги таких кредиторів боржника, як волинські філії банків ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", ПАТ "Креді Агріколь Банк, ПАТ "ВТБ Банк", ПАТ "Державний ощадний банк України", ПАТ "Український інноваційний банк".Відомо, що комплекс належить ТзОВ "Аміна-Волинь". Підприємство зареєстроване за тією ж адресою, що й готель: с. Копачівка, вул. Першотравнева, 1. Серед засновників – Надія Кушнір та Ірина Чмирук.У реєстрі Мін'юсту є інформація, що підприємство з 06.03.2018 перебуває в стані припинення. Підстава: за судовим рішенням про банкрутство. Постановою суду "Аміна-Волинь" визнано банкрутом. Відкрито ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців до 21.02.2019 року.

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