На Одещині зіткнулися п'ять автівок: тіло загиблого діставали рятувальники. ФОТО





Про це повідомляє ДСНС у Одеській області.



20 жовтня вранці на трасі Одеса-Рені біля села Мирне зіткнулися одразу п'ять легкових автомобілів.



Водій "Daewoo Lanos" загинув. Щоб дістати тіло з понівеченого авто викликали рятувальників.



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