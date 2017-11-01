На Одещині зіткнулися п'ять автівок: тіло загиблого діставали рятувальники. ФОТО
Сьогодні, 15:30
На Одещині одразу п'ять автівок зіткнулися у смертельній аварії.
Про це повідомляє ДСНС у Одеській області.
20 жовтня вранці на трасі Одеса-Рені біля села Мирне зіткнулися одразу п'ять легкових автомобілів.
Водій "Daewoo Lanos" загинув. Щоб дістати тіло з понівеченого авто викликали рятувальників.
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Про це повідомляє ДСНС у Одеській області.
20 жовтня вранці на трасі Одеса-Рені біля села Мирне зіткнулися одразу п'ять легкових автомобілів.
Водій "Daewoo Lanos" загинув. Щоб дістати тіло з понівеченого авто викликали рятувальників.
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