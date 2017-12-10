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Лучанин зробив з ВАЗу електромобіль

Лучанин зробив з ВАЗу електромобіль
Мешканець Луцька переобладнав автомобіль ВАЗ у електромобіль.

Про це повідомляє Регіональний сервісний центр МВС у Волинській області.

Сьогодні, 20 жовтня, в сервісному центрі МВС Cтрумівки відбувалась перереєстрація автомобіля ВАЗ-210934-20. Тепер це - електромобіль.

Власник, лучанин, звернувся до серісного центру для перереєстрації такого транспортного засобу, адже автівку переобладнали.

Зокрема, відбулася заміна традиційного бензинового двигуна на новітній електричний для подальшої експлуатації авто як електротранспорту.
Лучанин зробив з ВАЗу електромобіль
Лучанин зробив з ВАЗу електромобіль
Лучанин зробив з ВАЗу електромобіль

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Теги: ВАЗ, електромобіль
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