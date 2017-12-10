Лучанин зробив з ВАЗу електромобіль





Про це повідомляє Регіональний сервісний центр МВС у Волинській області.



Сьогодні, 20 жовтня, в сервісному центрі МВС Cтрумівки відбувалась перереєстрація автомобіля ВАЗ-210934-20. Тепер це - електромобіль.



Власник, лучанин, звернувся до серісного центру для перереєстрації такого транспортного засобу, адже автівку переобладнали.



Зокрема, відбулася заміна традиційного бензинового двигуна на новітній електричний для подальшої експлуатації авто як електротранспорту.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканець Луцька переобладнав автомобіль ВАЗ у електромобіль.Про це повідомляє Регіональний сервісний центр МВС у Волинській області.Сьогодні, 20 жовтня, в сервісному центрі МВС Cтрумівки відбувалась перереєстрація автомобіля ВАЗ-210934-20. Тепер це - електромобіль.Власник, лучанин, звернувся до серісного центру для перереєстрації такого транспортного засобу, адже автівку переобладнали.Зокрема, відбулася заміна традиційного бензинового двигуна на новітній електричний для подальшої експлуатації авто як електротранспорту.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію