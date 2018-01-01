Лучанка поділилася зворушливим спогадом про загиблу в автотрощі під Києвом акторку «Дизель шоу»
Сьогодні, 14:16
Лучанка Катерина Дулапчій поділилася спогадом із останньої зустрічі з загиблою в аварії під Києвом акторкою "Дизель шоу" Мариною Поплавською.
Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
За словами лучанки, уже впродовж двох років вона двічі на рік зустрічалася з командою гумористичного шоу. Полюбила акторів й її донька, особливо Марину Францівну.
Нагадаємо, 20 жовтня у ДТП під Києвом внаслідок зіткнення вантажівки і автобуса, який перевозив акторів "Дизель шоу", загинула акторка Марина Поплавська.
"18 жовтня 2018 року 23:10 в ресторан готелю Украіна заходить Марина з букетом квітів, втомлена але якась дуже спокійна...
- Мама, Марина Францівна! Я хочу її обійняти! Вскакує зі стільця дочка і кидається до жінки.
В секунді зміни на обличчі! І де та втома, Марина обіймає Ладушку: - Ось, мої найкращі глядачі, ось яка любов! Віддає Владиславі свій букет ( і це не вперше)...
- Дівчата, а ви чого окремо сіли? Йдемо разом повечеряряємо?!
- Та ні, дякуємо, побудьте у своєму колі, спокійно, ви і так втомилися, а ми додому...
P.S. Після Луцька ще буде аншлаг у Львові. А далі дорога додому, на Київ... дорога Київ-Чоп. Як сказати про це дочці..?" - написала Катерина Дулапчій.
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Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
За словами лучанки, уже впродовж двох років вона двічі на рік зустрічалася з командою гумористичного шоу. Полюбила акторів й її донька, особливо Марину Францівну.
Нагадаємо, 20 жовтня у ДТП під Києвом внаслідок зіткнення вантажівки і автобуса, який перевозив акторів "Дизель шоу", загинула акторка Марина Поплавська.
"18 жовтня 2018 року 23:10 в ресторан готелю Украіна заходить Марина з букетом квітів, втомлена але якась дуже спокійна...
- Мама, Марина Францівна! Я хочу її обійняти! Вскакує зі стільця дочка і кидається до жінки.
В секунді зміни на обличчі! І де та втома, Марина обіймає Ладушку: - Ось, мої найкращі глядачі, ось яка любов! Віддає Владиславі свій букет ( і це не вперше)...
- Дівчата, а ви чого окремо сіли? Йдемо разом повечеряряємо?!
- Та ні, дякуємо, побудьте у своєму колі, спокійно, ви і так втомилися, а ми додому...
P.S. Після Луцька ще буде аншлаг у Львові. А далі дорога додому, на Київ... дорога Київ-Чоп. Як сказати про це дочці..?" - написала Катерина Дулапчій.
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