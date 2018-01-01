вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лучанка поділилася зворушливим спогадом про загиблу в автотрощі під Києвом акторку «Дизель шоу»

Лучанка поділилася зворушливим спогадом про загиблу в автотрощі під Києвом акторку «Дизель шоу»
Лучанка Катерина Дулапчій поділилася спогадом із останньої зустрічі з загиблою в аварії під Києвом акторкою "Дизель шоу" Мариною Поплавською.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

За словами лучанки, уже впродовж двох років вона двічі на рік зустрічалася з командою гумористичного шоу. Полюбила акторів й її донька, особливо Марину Францівну.

Нагадаємо, 20 жовтня у ДТП під Києвом внаслідок зіткнення вантажівки і автобуса, який перевозив акторів "Дизель шоу", загинула акторка Марина Поплавська.

"18 жовтня 2018 року 23:10 в ресторан готелю Украіна заходить Марина з букетом квітів, втомлена але якась дуже спокійна...
- Мама, Марина Францівна! Я хочу її обійняти! Вскакує зі стільця дочка і кидається до жінки.
В секунді зміни на обличчі! І де та втома, Марина обіймає Ладушку: - Ось, мої найкращі глядачі, ось яка любов! Віддає Владиславі свій букет ( і це не вперше)...
- Дівчата, а ви чого окремо сіли? Йдемо разом повечеряряємо?!
- Та ні, дякуємо, побудьте у своєму колі, спокійно, ви і так втомилися, а ми додому...
P.S. Після Луцька ще буде аншлаг у Львові. А далі дорога додому, на Київ... дорога Київ-Чоп. Як сказати про це дочці..?" - написала Катерина Дулапчій.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Дизель шоу, аварія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Звідки і яка «молочка» їде у луцькі дитсадки
Знайшли нітрати та бактерії: чим харчують дітей у школах і садках Волині
Що «світить» депутату Луцькради за «скажену» їзду на краденому мотоциклі
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Спалили автівку батька «бурштинового прокурора», який на смерть збив волинянку
Сьогодні, 14:56
Лучанка поділилася зворушливим спогадом про загиблу в автотрощі під Києвом акторку «Дизель шоу»
Сьогодні, 14:16
Не було шансів вижити: з'явилося моторошне відео з місця загибелі акторки відомого гумор-шоу
Сьогодні, 13:47
Лучанин зробив з ВАЗу електромобіль
Сьогодні, 13:27
Арсен Мірзоян виступить у «Промені»*
Сьогодні, 13:00
Схожі новини
Не було шансів вижити: з'явилося моторошне відео з місця загибелі акторки відомого гумор-шоу Не було шансів вижити: з'явилося моторошне відео з місця загибелі акторки відомого гумор-шоу
Сьогодні, 13:47
В автотрощі під Києвом загинула акторка відомого гумористичного шоу В автотрощі під Києвом загинула акторка відомого гумористичного шоу
Сьогодні, 09:53
Назвали імена постраждалих у жахливій аварії під Києвом гумористів Назвали імена постраждалих у жахливій аварії під Києвом гумористів
Сьогодні, 11:32
На Волині скутерист збив дівчинку На Волині скутерист збив дівчинку
Сьогодні, 09:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Спалили автівку батька «бурштинового прокурора», який на смерть збив волинянку
Сьогодні, 14:56
 0
Лучанка поділилася зворушливим спогадом про загиблу в автотрощі під Києвом акторку «Дизель шоу»
Сьогодні, 14:16
 0
Не було шансів вижити: з'явилося моторошне відео з місця загибелі акторки відомого гумор-шоу
Сьогодні, 13:47
 0
Лучанин зробив з ВАЗу електромобіль
Сьогодні, 13:27
 0
Арсен Мірзоян виступить у «Промені»*
Сьогодні, 13:00
 0
Медіа
відео
1/8