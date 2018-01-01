Спалили автівку батька «бурштинового прокурора», який на смерть збив волинянку





Про це повідомляють



Нагадаємо, що 30 січня 2017 року ввечері



Водій, який скоїв наїзд, спробував утекти, але його вдалося затримати. Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. ДТП скоїв ківерцівський бізнесмен Володимир Боровик, який є батьком затриманого "бурштинового прокурора" Рівненської області – Боровика А.В.



Інцидент трапився у ніч з 17 на 18 жовтня на вулиці Пушкіна у Ківерцях. Автомобіль стояв в дворі будинку на дві сім’ї. Близько 2:30 сусіди почули звук вибуху і побачили авто, яке палає.



Зі слів свідків, це був «невисокий джип темного кольору», ймовірно, той же, яким п’яний Боровик насмерть збив жінку і намагався втекти з місця ДТП – Subaru Tribeca. Як кажуть сусіди, рятувальники прибули за 10 хвилин, проте загасити автомобіль не вдалось. В авто, зі слів сусідів, згоріло чимало документів, які там залишив власник.



«Про цього чоловіка говорять різне, ніби ошукував людей і в нього було чимало ворогів. Сім'я ця доволі закрита, особливо так ні з ким не спілкуються. Їх донька живе в Англії, молодший син вивчився на священика, одружився, живе в Луцькому районі», – кажуть сусіди.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ківерцях спалили автомобіль батька "бурштинового прокурора", який на смерть торік збив волинянку.Про це повідомляють Волинські новини Нагадаємо, що 30 січня 2017 року ввечері у селі Княгининок Луцького району під колесами його автомобіля Subaru Tribeca загинула 35-річна жінка , яка йшла узбіччям траси, тримаючи за руку свого малолітнього сина. Від отриманих травм вона померла на місці.Водій, який скоїв наїзд, спробував утекти, але його вдалося затримати. Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. ДТП скоїв ківерцівський бізнесмен, який є батьком затриманого "бурштинового прокурора" Рівненської області – Боровика А.В.Інцидент трапився у ніч з 17 на 18 жовтня на вулиці Пушкіна у Ківерцях. Автомобіль стояв в дворі будинку на дві сім’ї. Близько 2:30 сусіди почули звук вибуху і побачили авто, яке палає.Зі слів свідків, це був «невисокий джип темного кольору», ймовірно, той же, яким п’яний Боровик насмерть збив жінку і намагався втекти з місця ДТП – Subaru Tribeca. Як кажуть сусіди, рятувальники прибули за 10 хвилин, проте загасити автомобіль не вдалось. В авто, зі слів сусідів, згоріло чимало документів, які там залишив власник.«Про цього чоловіка говорять різне, ніби ошукував людей і в нього було чимало ворогів. Сім'я ця доволі закрита, особливо так ні з ким не спілкуються. Їх донька живе в Англії, молодший син вивчився на священика, одружився, живе в Луцькому районі», – кажуть сусіди.

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