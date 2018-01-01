Бритва для брів, «качині губи» і фартух на декольте: лучанка показала дивні товари китайців
Сьогодні, 16:28
Лучанка Христина Лесюк, яка зараз живе і працює в Китаї, показала незвичні товари, які на які можна натрапити в китайських та корейських інтернет-магазинах.
Світлини та короткі коментарі вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.
За словами Христини Лесюк, китайські інтернет-магазини - це набір акцій, фотошопу, дешевого непотребу, переоцінених дорогих речей і втрати здорового глузду. Тож вона показала деякі товари з них.
"1. Та сама таки бритва для брів. Можна надати форму, можна повністю збрити і намалювати собі що хочеш. Тут не дуже далеко втекли, впринципі...
2. Для краси брів сьогодні в нас також трафарети; штампи, які зразу перебивають вам на лице готові брови.
3. Я довго думала, як це підписати. Але, народ, качині губи і тд.-це тренажери для посмішки і мімічних м‘язів обличчя. Сподіваюсь, в нас ще таке не завезли.
4. В Китаї негарно показувати декольте. Що ж робити, якщо багато шарів одягу не хочеться носити? Причепи собі на груди кусок тканини у вигляді фартуха, зверху одягай виріз-готово.
5. Ну і закінчує наш хіт-парад надувна ванна... Просторо, естетично, одяг теж можна прати", - пише дівчина.
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Світлини та короткі коментарі вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.
За словами Христини Лесюк, китайські інтернет-магазини - це набір акцій, фотошопу, дешевого непотребу, переоцінених дорогих речей і втрати здорового глузду. Тож вона показала деякі товари з них.
"1. Та сама таки бритва для брів. Можна надати форму, можна повністю збрити і намалювати собі що хочеш. Тут не дуже далеко втекли, впринципі...
2. Для краси брів сьогодні в нас також трафарети; штампи, які зразу перебивають вам на лице готові брови.
3. Я довго думала, як це підписати. Але, народ, качині губи і тд.-це тренажери для посмішки і мімічних м‘язів обличчя. Сподіваюсь, в нас ще таке не завезли.
4. В Китаї негарно показувати декольте. Що ж робити, якщо багато шарів одягу не хочеться носити? Причепи собі на груди кусок тканини у вигляді фартуха, зверху одягай виріз-готово.
5. Ну і закінчує наш хіт-парад надувна ванна... Просторо, естетично, одяг теж можна прати", - пише дівчина.
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