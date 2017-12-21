Як на Волині святкували перший день народження Лісівничого молодіжного центру. ФОТО, ВІДЕО

У Лісівничому молодіжному центрі (ЛМЦ), що діє на базі Воротнівського лісництва ДП «Ківерцівське ЛГ», відзначили першу річницю від часу створення.Відбулося святкування у п'ятницю, 19 жовтня, повідомляє прес-служба Волинського ВОУЛМГ.День народження мега-крутезного проекту – як назвали ЛМЦ у ЗМІ – було запальним, яскравим, веселим, неординарним та захопливим. І все тому, що головними гостями свята були діти. Багато дітей. Різного віку. З різних шкіл. Чи просто з родинами. З різних куточків області.Як і годиться, на день народження ішли з подарунками. Такими ж незвично-оригінальними, як і діяльність самого Центру. Зокрема вихованці Крупівського шкільного лісництва подарували своїм шефам – ківерцівським лісівникам – 6 мішків добірного насіння жолудя. А ще привезли у подарунок інсценівку дитячого віршика «Ходить гарбуз по городу» в сучасній інтерпритації.Піддубцівське шкільне лісництво показало у виставі, якими надзвичайно-незвичайними бувають «Пригоди у лісі» та демонстрували в дії осінню виставу «Український бурячок».Вихованці та вчителі художньої дитячої школи м. Луцька провели на території Воротнівського лісництва пленер. В результаті з-під пензля юних та дорослих художників вийшло до 50 картин на лісову тематику.На території було облаштовано виставку картин – були представлені полотна волинських художників, створені під час лісових пленерів.Серед гостей були діти, які потребують підтримки, зокрема родини переселенців та воїнів АТО – постійні партнери ЛМЦ.Зустрічала гостей свята розкішна золота Осінь зі своїми подругами. Танцювальний батл, змагання на вправність та логіку, гарбузова естафета, яблучні перегони та інші тематичні осінні цікавинки – далеко не все, чим дивували малих гостей на святі.Діяли на території Лісівничого молодіжного центру майстер-класи. Зокрема кожен міг повчитися гончарству, плетінню із сіна, виготовити їжачка з осіннього листя. Обличчя дітей були прикрашені не лише посмішками, а й кумедними чи й геть модними та навіть містичними малюнками з відтінками Хеловіну. Фейс-арт подарувала гостям свята волонтерДиректор ЛМЦрозповідає, що Центр тільки розвивається. Але приємно, що відбувається цей розвиток досить стрімко. Валентина Петрівна наголошує, що інакше й бути не може, адже діти завжди стимулюють та надихають. І головне, каже директор, що є підтримка. Найбільшу вдячність Валентина Юхимчук висловлює начальнику Волинського ОУЛМГ. Адже саме він був ініціатором створення Центру і досі, незважаючи на всі проблемні моменти, з якими доводиться зіштовхуватися щодня, підтримує та робить усе для розвитку ЛМЦ.Не менше турбот про Центр узяв на себе директор ДП «Ківерцівське ЛГ». Докладає зусиль голова Наукової ради при ВОУЛМГта член Наукової ради– заступник голови Волинської обласної ради.Роман Карпюк також привітав ЛМЦ із річницею і передав слова вдячності за роботу та побажання розвитку від голови обласної ради Ігоря Палиці.Перший заступник начальника ВОУЛМГрозповів, що рік тому, коли створювався Центр, ніхто й уявити не міг, наскільки успішним він буде і яких масштабів набере робота. А також пообіцяв, що лісівники й надалі робитимуть все для того, щоб наша лісова Волинь ставала справжньою туристичною перлиною.Подякували організаторам свята та керівникам ЛМЦ голова Ківерцівської РДАта в. о. голови райради. Вони не приховували свого захвату, що такий Центр діє саме на території їхнього району і що їхні діти та гості мають можливість тут побувати.Після тривалих гулянь та розваг, коли гості вдосталь наситилися розкішним осіннім лісом, пофотографувалися біля облаштованих тематичних фотозон, почастувалися польовою кухнею, лісівники усіх пригостили іменинним тортом.