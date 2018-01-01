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Немає солідарності, – головред волинського видання про журналістів. ВІДЕО

Немає солідарності, – головред волинського видання про журналістів. ВІДЕО
Головний редактор ІА "Конкурент" Андрій Лучик переконаний, що часто у погоні за широкою аудиторією та оперативністю сучасні журналісти нехтують іншими журналістськими принципами.

Про це він зазначив 19 жовтня під час прямого ефіру ток-шоу "Протилежний погляд LIVE", пише Конкурент.

Андрій Лучик зазначив, що наразі чималою проблемою є те, що в журналістів відсутня цехова солідарність.

"Існує відсутність цехової солідарності. Якщо подивимось на інші сфери: таксисти, медики, вчителі, судді та інші, то вони один за одного стоять горою. Чомусь у нас з журналістами так не склалося. Часто такі конфлікти будуються не на тому, хто перший здобув інформацію, а таким чином, що журналіст переймається проблемами власника ЗМІ в якому працює, і виходить конфлікт з представниками інших ЗМІ. Хоча не варто забувати, що сьогодні в ЗМІ один власник, завтра другий, а журналістом ти повинен бути завжди", - сказав Андрій Лучик.

Також він відзначив ще одну проблему сучасних ЗМІ, яка полягає в погоні за аудиторією. Тоді досить часто оперативність ставлять вище інших принципів, таких як достовірність та повнота інформації.

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Теги: Протилежний погляд, ЗМІ
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