Немає солідарності, – головред волинського видання про журналістів. ВІДЕО

Андрій Лучик переконаний, що часто у погоні за широкою аудиторією та оперативністю сучасні журналісти нехтують іншими журналістськими принципами.



Про це він зазначив 19 жовтня під час прямого ефіру ток-шоу "Протилежний погляд LIVE", пише



Андрій Лучик зазначив, що наразі чималою проблемою є те, що в журналістів відсутня цехова солідарність.



"Існує відсутність цехової солідарності. Якщо подивимось на інші сфери: таксисти, медики, вчителі, судді та інші, то вони один за одного стоять горою. Чомусь у нас з журналістами так не склалося. Часто такі конфлікти будуються не на тому, хто перший здобув інформацію, а таким чином, що журналіст переймається проблемами власника ЗМІ в якому працює, і виходить конфлікт з представниками інших ЗМІ. Хоча не варто забувати, що сьогодні в ЗМІ один власник, завтра другий, а журналістом ти повинен бути завжди", - сказав Андрій Лучик.



Також він відзначив ще одну проблему сучасних ЗМІ, яка полягає в погоні за аудиторією. Тоді досить часто оперативність ставлять вище інших принципів, таких як достовірність та повнота інформації.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Головний редактор ІА "Конкурент"переконаний, що часто у погоні за широкою аудиторією та оперативністю сучасні журналісти нехтують іншими журналістськими принципами.Про це він зазначив 19 жовтня під час прямого ефіру ток-шоу "Протилежний погляд LIVE", пише Конкурент Андрій Лучик зазначив, що наразі чималою проблемою є те, що в журналістів відсутня цехова солідарність."Існує відсутність цехової солідарності. Якщо подивимось на інші сфери: таксисти, медики, вчителі, судді та інші, то вони один за одного стоять горою. Чомусь у нас з журналістами так не склалося. Часто такі конфлікти будуються не на тому, хто перший здобув інформацію, а таким чином, що журналіст переймається проблемами власника ЗМІ в якому працює, і виходить конфлікт з представниками інших ЗМІ. Хоча не варто забувати, що сьогодні в ЗМІ один власник, завтра другий, а журналістом ти повинен бути завжди", - сказав Андрій Лучик.Також він відзначив ще одну проблему сучасних ЗМІ, яка полягає в погоні за аудиторією. Тоді досить часто оперативність ставлять вище інших принципів, таких як достовірність та повнота інформації.

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