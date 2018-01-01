вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Перевізник пояснив, чому луцьких маршруток «не видно» в інтернеті

Перевізник пояснив, чому луцьких маршруток «не видно» в інтернеті
Деяких маршруток, які курсують Луцьком, не видно у системі «МАК» через несправне обладнання.

Про розповів директор Луцького АТП-10701 Сергій Дьомін, - пише Перший.

До системи «Мак» через GPS підключені усі міські маршрути. Лучани неодноразово скаржились на те, що водії вимикають прилади і маршрутку не можна помітити на сайті.

Натомість перевізник каже, що проблема не у водіях.

«Водії ж усвідомлюють, що молодша частина пасажирів таким чином орієнтується, де знаходиться автобус. І немає сенсу вимикати систему, бо так втрачаються пасажири», - переконує Сергій Дьомін.

«Просто система так само, як і автобуси, застаріла. Базовим приладом у ній є телефон, а він непризначений для такого використання. Через умови експлуатації, в тому числі через те, що він постійно заряджається, телефони дуже часто виходять з ладу. А тримати по два телефони на кожному транспортному засобі перевізники собі дозволити не можуть», - додає підприємець.

«У нас умовно 10% обладнання щодня перебуває на ремонті», - каже перевізник.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: перевізник, маршрутка, Мак
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Звідки і яка «молочка» їде у луцькі дитсадки
Знайшли нітрати та бактерії: чим харчують дітей у школах і садках Волині
Що «світить» депутату Луцькради за «скажену» їзду на краденому мотоциклі
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку горіла будівля, яка слугувала чоловікові за житло. ФОТО
Сьогодні, 22:40
Телеведуча із ICTV у Луцьку розповіла, як правильно «споживати» інформацію
Сьогодні, 22:05
Перевізник пояснив, чому луцьких маршруток «не видно» в інтернеті
Сьогодні, 21:37
Яскравий міньйон, монстрик і машинки: лучани оригінально облаштували дитмайданчик. ФОТО
Сьогодні, 21:30
На Волині «застукали» працівників автошколи, які вивозили сміття в ліс. ФОТО
Сьогодні, 20:49
Схожі новини
У Луцьку просять розібратися з перевізником, який «здер» 5 гривень з учнів У Луцьку просять розібратися з перевізником, який «здер» 5 гривень з учнів
19 вересень, 12:54
У Луцьку шукають перевізника на маршрутку №6 У Луцьку шукають перевізника на маршрутку №6
08 серпень, 10:10
У Луцьку знайшли перевізників на маршрути №32, №21 та №16 У Луцьку знайшли перевізників на маршрути №32, №21 та №16
06 червень, 09:22
Оголосили конкурс на 33 маршрутку Оголосили конкурс на 33 маршрутку
16 травень, 10:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку горіла будівля, яка слугувала чоловікові за житло. ФОТО
Сьогодні, 22:40
 0
Телеведуча із ICTV у Луцьку розповіла, як правильно «споживати» інформацію
Сьогодні, 22:05
 0
Перевізник пояснив, чому луцьких маршруток «не видно» в інтернеті
Сьогодні, 21:37
 0
Яскравий міньйон, монстрик і машинки: лучани оригінально облаштували дитмайданчик. ФОТО
Сьогодні, 21:30
 0
На Волині «застукали» працівників автошколи, які вивозили сміття в ліс. ФОТО
Сьогодні, 20:49
 0
Медіа
відео
1/8