Перевізник пояснив, чому луцьких маршруток «не видно» в інтернеті





Про розповів директор Луцького АТП-10701 Сергій Дьомін, - пише



До системи «Мак» через GPS підключені усі міські маршрути. Лучани неодноразово скаржились на те, що водії вимикають прилади і маршрутку не можна помітити на сайті.



Натомість перевізник каже, що проблема не у водіях.



«Водії ж усвідомлюють, що молодша частина пасажирів таким чином орієнтується, де знаходиться автобус. І немає сенсу вимикати систему, бо так втрачаються пасажири», - переконує Сергій Дьомін.



«Просто система так само, як і автобуси, застаріла. Базовим приладом у ній є телефон, а він непризначений для такого використання. Через умови експлуатації, в тому числі через те, що він постійно заряджається, телефони дуже часто виходять з ладу. А тримати по два телефони на кожному транспортному засобі перевізники собі дозволити не можуть», - додає підприємець.



«У нас умовно 10% обладнання щодня перебуває на ремонті», - каже перевізник.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Деяких маршруток, які курсують Луцьком, не видно у системі «МАК» через несправне обладнання.Про розповів директор Луцького АТП-10701, - пише Перший До системи «Мак» через GPS підключені усі міські маршрути. Лучани неодноразово скаржились на те, що водії вимикають прилади і маршрутку не можна помітити на сайті.Натомість перевізник каже, що проблема не у водіях.«Водії ж усвідомлюють, що молодша частина пасажирів таким чином орієнтується, де знаходиться автобус. І немає сенсу вимикати систему, бо так втрачаються пасажири», - переконує Сергій Дьомін.«Просто система так само, як і автобуси, застаріла. Базовим приладом у ній є телефон, а він непризначений для такого використання. Через умови експлуатації, в тому числі через те, що він постійно заряджається, телефони дуже часто виходять з ладу. А тримати по два телефони на кожному транспортному засобі перевізники собі дозволити не можуть», - додає підприємець.«У нас умовно 10% обладнання щодня перебуває на ремонті», - каже перевізник.

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