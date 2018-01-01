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21 жовтня на Волині: гортаючи календар

21 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження відзначає волинська співачка Галина Конах (на фото).

День народження також святкують краєзнавець, публіцист, засновник і директор Музею історії сільського господарства Волині-скансену Олександр Середюк, декан історичного факультету Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Анатолій Шваб та журналістка Ірина Кабанова.

Крім того, день народження відзначає ресторатор, депутат Княгининівської ОТГ Андрій Котищук.

Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.

21 жовтня 1990 року – зареєстрований перший на Волині журнал «Волинь» (засновник і редактор Анатолій Якубюк).

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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