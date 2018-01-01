Телеведуча із ICTV у Луцьку розповіла, як правильно «споживати» інформацію

Олена Фроляк розповіла, що отримувачі інформації мають думати та аналізувати її у різних джерелах.



Телебачення залишається головним джерелом отримання інформації в Україні. Про це Олена Фроляк сказала 19 жовтня в прямому ефірі ток-шоу "Протилежний погляд LIVE", - пише



Вона на прикладі каналу розповіла, що відповідно до щосекундних рейтингів їхніх сюжетів, людям цікаво дивитись про кримінал та розважальний контент. Відтак соціальна відповідальність медіа полягає в тому, що не потрібно давати лише розважальний контент на догоду аудиторії. У нас звикли у всьому звинувачувати владу (чи то брудні під'їзди, чи то порушення правил ПДР). Втім, соціальна відповідальність медіа полягає у тому, щоб людям донести, що поки вони самостійно не будуть робити якихось змін, платити податки і так далі, країна не зміниться.



Щодо споживання інформації та як вберегтись від фейкових новин, Олена Фроляк сказала наступне:



"Зараз настав такий час, що ніхто нікого ні від чого не може вберегти - все залежить від отримувачів інформації. Коли ти споживаєш інформацію, то не споживай її просто, а подумай, порівняй, зайди на інший сайт. Не треба сліпо споживати інформацію, а треба споживати інформацію думаючи".



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