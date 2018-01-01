У Луцьку горіла будівля, яка слугувала чоловікові за житло. ФОТО
Сьогодні, 22:40
В Луцьку трапилася пожежа у споруді, розміщеній у районі вулиці Карбишева.
Загоряння сталося 19:30. Споруда розташувался поблизу від житлових будинків, - пише інтернет-видання Волинь24.
Житло збудував Володимир Місюра, який тимчасово там проживав. За його словами, це був спровокований підпал, під час якого згоріли його документи та особисті речі.
Чоловік не постраждав. Пожежники відмовляються від коментарів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Загоряння сталося 19:30. Споруда розташувался поблизу від житлових будинків, - пише інтернет-видання Волинь24.
Житло збудував Володимир Місюра, який тимчасово там проживав. За його словами, це був спровокований підпал, під час якого згоріли його документи та особисті речі.
Чоловік не постраждав. Пожежники відмовляються від коментарів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку горіла будівля, яка слугувала чоловікові за житло. ФОТО
Сьогодні, 22:40
Яскравий міньйон, монстрик і машинки: лучани оригінально облаштували дитмайданчик. ФОТО
Сьогодні, 21:30