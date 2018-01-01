вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку горіла будівля, яка слугувала чоловікові за житло. ФОТО

У Луцьку горіла будівля, яка слугувала чоловікові за житло. ФОТО
В Луцьку трапилася пожежа у споруді, розміщеній у районі вулиці Карбишева.

Загоряння сталося 19:30. Споруда розташувался поблизу від житлових будинків, - пише інтернет-видання Волинь24.

Житло збудував Володимир Місюра, який тимчасово там проживав. За його словами, це був спровокований підпал, під час якого згоріли його документи та особисті речі.

Чоловік не постраждав. Пожежники відмовляються від коментарів.
У Луцьку горіла будівля, яка слугувала чоловікові за житло. ФОТО
У Луцьку горіла будівля, яка слугувала чоловікові за житло. ФОТО
У Луцьку горіла будівля, яка слугувала чоловікові за житло. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежа, вогонь, загоряння
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Звідки і яка «молочка» їде у луцькі дитсадки
Знайшли нітрати та бактерії: чим харчують дітей у школах і садках Волині
Що «світить» депутату Луцькради за «скажену» їзду на краденому мотоциклі
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку горіла будівля, яка слугувала чоловікові за житло. ФОТО
Сьогодні, 22:40
Телеведуча із ICTV у Луцьку розповіла, як правильно «споживати» інформацію
Сьогодні, 22:05
Перевізник пояснив, чому луцьких маршруток «не видно» в інтернеті
Сьогодні, 21:37
Яскравий міньйон, монстрик і машинки: лучани оригінально облаштували дитмайданчик. ФОТО
Сьогодні, 21:30
На Волині «застукали» працівників автошколи, які вивозили сміття в ліс. ФОТО
Сьогодні, 20:49
Схожі новини
Волинян попереджають про найвищий рівень пожежної небезпеки Волинян попереджають про найвищий рівень пожежної небезпеки
16 квітень, 05:14
На Волині згоріло приміщення покинутої лікарні. ФОТО На Волині згоріло приміщення покинутої лікарні. ФОТО
19 жовтень, 08:22
Волинян попередили про високий рівень пожежної небезпеки Волинян попередили про високий рівень пожежної небезпеки
15 жовтень, 14:31
Пожежа в Нововолинську: таксист згорів живцем, бо не зміг вибратись з авто Пожежа в Нововолинську: таксист згорів живцем, бо не зміг вибратись з авто
04 жовтень, 18:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку горіла будівля, яка слугувала чоловікові за житло. ФОТО
Сьогодні, 22:40
 0
Телеведуча із ICTV у Луцьку розповіла, як правильно «споживати» інформацію
Сьогодні, 22:05
 0
Перевізник пояснив, чому луцьких маршруток «не видно» в інтернеті
Сьогодні, 21:37
 0
Яскравий міньйон, монстрик і машинки: лучани оригінально облаштували дитмайданчик. ФОТО
Сьогодні, 21:30
 0
На Волині «застукали» працівників автошколи, які вивозили сміття в ліс. ФОТО
Сьогодні, 20:49
 0
Медіа
відео
1/8