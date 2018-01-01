У Луцьку горіла будівля, яка слугувала чоловікові за житло. ФОТО





Загоряння сталося 19:30. Споруда розташувался поблизу від житлових будинків, - пише інтернет-видання



Житло збудував Володимир Місюра, який тимчасово там проживав. За його словами, це був спровокований підпал, під час якого згоріли його документи та особисті речі.



Чоловік не постраждав. Пожежники відмовляються від коментарів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Луцьку трапилася пожежа у споруді, розміщеній у районі вулиці Карбишева.Загоряння сталося 19:30. Споруда розташувался поблизу від житлових будинків, - пише інтернет-видання Волинь24. Житло збудував, який тимчасово там проживав. За його словами, це був спровокований підпал, під час якого згоріли його документи та особисті речі.Чоловік не постраждав. Пожежники відмовляються від коментарів.

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