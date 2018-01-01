З турботою про малечу: волинські лісівники облаштували дитмайданчик. ФОТО





Про це повідомляє прес-служба Волинського ОУЛГМ.



У цьому районі проживає чимала кількість сімей із дітками. Обговоривши питання із керівництвом ОТГ, лісівники взялися за справу. Лісничий Торчинського лісництва Володимир Мирка, майстер лісу Микола Бойчук подбали про матеріали та якісне виконання усіх необхідних робіт.



Встановили на майданчику гойдалки, пісочницю, лавочки, дитячу гірку, повісили волейбольну сітку. Не забули і про смітники. Словом, тепер місце слугуватиме для проведення дозвілля не лише дітей різного віку, а й дорослих.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські лісівники облаштували місце для відпочинку дітей на території неподалік від контори Торчинського лісництва ДП «Ківерцівське ЛГ».Про це повідомляє прес-служба Волинського ОУЛГМ.У цьому районі проживає чимала кількість сімей із дітками. Обговоривши питання із керівництвом ОТГ, лісівники взялися за справу. Лісничий Торчинського лісництва, майстер лісуподбали про матеріали та якісне виконання усіх необхідних робіт.Встановили на майданчику гойдалки, пісочницю, лавочки, дитячу гірку, повісили волейбольну сітку. Не забули і про смітники. Словом, тепер місце слугуватиме для проведення дозвілля не лише дітей різного віку, а й дорослих.

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