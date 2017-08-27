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Шини, буржуйка та передачки: волинський волонтер везе бійцям гостинці

Шини, буржуйка та передачки: волинський волонтер везе бійцям гостинці
Волинський волонтер Сергій Добродомов вчергове вирушає на Схід, аби відвезти бійцям запчастини та передачі.

Про це він написав на своїй сторінці у мережі Facebook.

"Завдяки небайдужим волинянам, бус загружений повністю (резина для авто, запчастини, мастила, буржуйка для тепла в бліндажі, а також волинська смачна картопля, передачі для бійців батальйону "Світязь"). Щиро дякую усім, хто долучився", - лаконічно написав чоловік.
Шини, буржуйка та передачки: волинський волонтер везе бійцям гостинці
Шини, буржуйка та передачки: волинський волонтер везе бійцям гостинці
Шини, буржуйка та передачки: волинський волонтер везе бійцям гостинці

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Теги: волонтер, Схід, допомога
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