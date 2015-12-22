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Волинську школу відреконструюють за майже 50 мільйонів

Волинську школу відреконструюють за майже 50 мільйонів
Оголосили тендер на проведення робіт з реконструкції школи у селі Піща Шацького району - на них планують витратити понад 48 млн грн.

Тендер відбудется через ситему Prozorro, - пише Район. Шацьк.

Очікувана вартість робіт – 48 189 300 грн, враховуючи ПДВ.

Раніше про те, що проект нової школи в селі Піща вже пройшов експертизу та чекає на оголошення тендеру, повідомив у Шацьку під час наради Валерій Криворог, керівник патронатної служби апарату Волинської обласної державної адміністрації.

Як наголосив голова Шацької РДА Василь Голядинець, проект будівництва Піщанської школи, як найбільш соціально значущий, має бути реалізований у районі першочергово. До цього докладають максимум зусиль.

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Теги: Піща, школа, реконструкція
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