Чарівний туманний світанок у Луцьку. ФОТО

У мережі опублікували надзвичайно красиві світлини туману над ранковим Луцьком.Неповторні фото на своїй сторінці у соцмережі Facebook розмістив"Які вони цінні, ці миті наодинці з собою, в своєму окремому світі, що ніби існує посеред безлюдного узбережжя, у золотому тумані світанкового сонця і тиші синіх глибин", - написав автор під фото.На знімках він зафіксував ранок, який грає барвами від фіолетового до рожевого, а також туман, який, мов молоко, огортає водну гладь.