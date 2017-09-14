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Чарівний туманний світанок у Луцьку. ФОТО

Чарівний туманний світанок у Луцьку. ФОТО
У мережі опублікували надзвичайно красиві світлини туману над ранковим Луцьком.

Неповторні фото на своїй сторінці у соцмережі Facebook розмістив Юрій Вишкіський.

"Які вони цінні, ці миті наодинці з собою, в своєму окремому світі, що ніби існує посеред безлюдного узбережжя, у золотому тумані світанкового сонця і тиші синіх глибин", - написав автор під фото.

На знімках він зафіксував ранок, який грає барвами від фіолетового до рожевого, а також туман, який, мов молоко, огортає водну гладь.
Чарівний туманний світанок у Луцьку. ФОТО
Чарівний туманний світанок у Луцьку. ФОТО
Чарівний туманний світанок у Луцьку. ФОТО
Чарівний туманний світанок у Луцьку. ФОТО
Чарівний туманний світанок у Луцьку. ФОТО

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Теги: світанок, Луцьк
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