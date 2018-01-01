вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Ножем у серце: у Луцьку атовець намагався себе вбити

Ножем у серце: у Луцьку атовець намагався себе вбити
У Луцьку атовець, який пройшов бойові дії, намагався вчинити суїцид.

Про це написала психолог Олена Зверєва на своїй сторінці у мережі Facebook.

"Знову спроба суїциду, воїн, котрий вижив в бою, контузія, оковита, розлучення і встромлений ніж в серце, агресивна поведінка до лікарів швидкої, відлік на хвилини! Група швидкого реагування спрацювала оперативно, пацієнт в операційній, шок в дружини і дітей, моя цілодобова робота немає ні кінця, ні краю! Я реально нереально виснажена... Дякую Рома Гриб і Вадим Ваврищук, встигли вчасно!", - йдется у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: суїцид, самогубство, АТО
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
головний фактор це оковита
Відповісти
Вибір редактора
Звідки і яка «молочка» їде у луцькі дитсадки
Знайшли нітрати та бактерії: чим харчують дітей у школах і садках Волині
Що «світить» депутату Луцькради за «скажену» їзду на краденому мотоциклі
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
21 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Ножем у серце: у Луцьку атовець намагався себе вбити
20 жовтень, 23:16
У Луцьку піймали чоловіків з «наркотою». ФОТО
20 жовтень, 23:08
У Луцьку горіла будівля, яка слугувала чоловікові за житло. ФОТО
20 жовтень, 22:40
Телеведуча із ICTV у Луцьку розповіла, як правильно «споживати» інформацію
20 жовтень, 22:05
Схожі новини
На Сумщині 70-річний росіянин кинувся під потяг На Сумщині 70-річний росіянин кинувся під потяг
26 вересень, 14:29
На Волині можуть створити групи реагування, які рятуватимуть атовців від суїциду На Волині можуть створити групи реагування, які рятуватимуть атовців від суїциду
28 серпень, 08:34
На Волині жінка вчинила самогубство На Волині жінка вчинила самогубство
18 серпень, 10:50
За минулу добу на Волині скоїли чотири самогубства За минулу добу на Волині скоїли чотири самогубства
22 липень, 12:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
21 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Ножем у серце: у Луцьку атовець намагався себе вбити
20 жовтень, 23:16
 0
У Луцьку піймали чоловіків з «наркотою». ФОТО
20 жовтень, 23:08
 0
У Луцьку горіла будівля, яка слугувала чоловікові за житло. ФОТО
20 жовтень, 22:40
 0
Телеведуча із ICTV у Луцьку розповіла, як правильно «споживати» інформацію
20 жовтень, 22:05
 0
Медіа
відео
1/8