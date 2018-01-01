Ножем у серце: у Луцьку атовець намагався себе вбити
20 жовтень, 23:16
У Луцьку атовець, який пройшов бойові дії, намагався вчинити суїцид.
Про це написала психолог Олена Зверєва на своїй сторінці у мережі Facebook.
"Знову спроба суїциду, воїн, котрий вижив в бою, контузія, оковита, розлучення і встромлений ніж в серце, агресивна поведінка до лікарів швидкої, відлік на хвилини! Група швидкого реагування спрацювала оперативно, пацієнт в операційній, шок в дружини і дітей, моя цілодобова робота немає ні кінця, ні краю! Я реально нереально виснажена... Дякую Рома Гриб і Вадим Ваврищук, встигли вчасно!", - йдется у дописі.
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Про це написала психолог Олена Зверєва на своїй сторінці у мережі Facebook.
"Знову спроба суїциду, воїн, котрий вижив в бою, контузія, оковита, розлучення і встромлений ніж в серце, агресивна поведінка до лікарів швидкої, відлік на хвилини! Група швидкого реагування спрацювала оперативно, пацієнт в операційній, шок в дружини і дітей, моя цілодобова робота немає ні кінця, ні краю! Я реально нереально виснажена... Дякую Рома Гриб і Вадим Ваврищук, встигли вчасно!", - йдется у дописі.
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Коментарі 1
головний фактор це оковита
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