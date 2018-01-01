Ножем у серце: у Луцьку атовець намагався себе вбити

У Луцьку атовець, який пройшов бойові дії, намагався вчинити суїцид.Про це написала психологна своїй сторінці у мережі Facebook."Знову спроба суїциду, воїн, котрий вижив в бою, контузія, оковита, розлучення і встромлений ніж в серце, агресивна поведінка до лікарів швидкої, відлік на хвилини! Група швидкого реагування спрацювала оперативно, пацієнт в операційній, шок в дружини і дітей, моя цілодобова робота немає ні кінця, ні краю! Я реально нереально виснажена... Дякую, встигли вчасно!", - йдется у дописі.