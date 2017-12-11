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У Луцьку танцювали задля здійснення мрій дітей з інвалідністю. ФОТО

У Луцьку танцювали задля здійснення мрій дітей з інвалідністю. ФОТО
У Палаці культури Луцька відбувся Благодійний звітний концерт «Діти для дітей», у ході якого для діток виручили понад 8 тисяч гривень.

Захід відбувся 19 жовтня.

Його організатором виступили Школа східного танцю «Аміра» та новостворена громадська організація «Кольорова капустинка», сформована з батьків-активістів, у родинах яких є діти з ДЦП.

Метою концерту було привернення уваги громадськості до потреб діток з порушеннями опорно-рухового апарату, залучення до подібних заходів діток різного віку та, основне, збір коштів на закупівлю обладнання для сенсо-моторних розвиваючих ігор та занять з дітьми з інвалідністю.

Під час заходу відбувся благодійний аукціон, на який люб’язно представили свої роботи майстрині нашого міста. Отож, спільними зусиллями, шляхом продажу квитків та проведення благодійного аукціону виручили 8250 грн.

Родзинкою заходу став спільний номер старшого складу колективу школи східного танцю «Аміра» та однієї з членів ГО «Кольорова капустинка» Даринки Лукіної. Зал був зачарований майстерністю дівчат та їхньою акторською грою.

«Відвідавши подібний захід чи долучившись до його проведення, кожна небайдужа людина має можливість повернути своє серце у сторону любові та жертовності та долучитися до збору коштів для допомоги дітлахам з особливостями розвитку. Коли ти здоровий, ніколи не замислюєшся, як почуваються люди, обмежені в русі, про доступ до споруд в місті, про можливість відвідати той чи інший захід, про соціалізацію. Завдяки зусиллям та об’єднанню батьків, що мають на меті забезпечити якісними умовами для розвитку особливих діток, приверненню уваги громадськості до цих потреб; підтримці і словом, і ділом добрих та щирих людей, я вірю в те, що кожній родині та кожній дитині з діагнозом ДЦП в нашому рідному місті буде надана така необхідна підтримка в омріяному нами майбутньому Ресурсному центрі допомоги сім’ям з дітьми з особливими потребами.

А поки, за кошти зібрані на нашому концерті ми здійснимо маленький крок до нашої мрії, а саме придбаємо сучасні засоби для розвитку та реабілітації дітей з інвалідністю», - сказала Іванна Соха, ідейна натхненниця й засновниця ГО «Кольорова капустинка».

«Це було чудове, емоційне та щире свято. Я вражена організацією і рівнем проведення заходу. Особлові слова вдячності талановитій Анжеліці Арутюнян, яка не лише талановита як виконавець, а й прекрасний режисер та організатор та нашій Іванні Сохі, яка стала відкриттям для нас як ведуча цього дійства», - поділилася враженнями Ірина, мама Марка, активістка організації.
У Луцьку танцювали задля здійснення мрій дітей з інвалідністю. ФОТО
У Луцьку танцювали задля здійснення мрій дітей з інвалідністю. ФОТО
У Луцьку танцювали задля здійснення мрій дітей з інвалідністю. ФОТО
У Луцьку танцювали задля здійснення мрій дітей з інвалідністю. ФОТО
У Луцьку танцювали задля здійснення мрій дітей з інвалідністю. ФОТО
У Луцьку танцювали задля здійснення мрій дітей з інвалідністю. ФОТО
У Луцьку танцювали задля здійснення мрій дітей з інвалідністю. ФОТО
У Луцьку танцювали задля здійснення мрій дітей з інвалідністю. ФОТО
У Луцьку танцювали задля здійснення мрій дітей з інвалідністю. ФОТО
У Луцьку танцювали задля здійснення мрій дітей з інвалідністю. ФОТО

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Теги: благодійність, танець, концерт
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