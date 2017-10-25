Золота осінь над озером крізь об'єктив волинського фотографа
Сьогодні, 10:20
Камінь-каширський фотограф Андрій Куницький показав неймовірні світлини жовтневої природи.
Підбірку фото опублікував Район. Камінь-Каширький.
Світлини вкотре нагадують нам яка неповторна краса жовтневого дня. Митець засвітлинив красу осінніх лісів на березі спокійного блакитного оезра.
А пейзажі золотої осені – саме те, що потрібно для відпочинку душі та спокою. Недоторкана природа, шум лісу та спокійне політування пожовклого листя - чудовий осінній пейзаж.
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Підбірку фото опублікував Район. Камінь-Каширький.
Світлини вкотре нагадують нам яка неповторна краса жовтневого дня. Митець засвітлинив красу осінніх лісів на березі спокійного блакитного оезра.
А пейзажі золотої осені – саме те, що потрібно для відпочинку душі та спокою. Недоторкана природа, шум лісу та спокійне політування пожовклого листя - чудовий осінній пейзаж.
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