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Золота осінь над озером крізь об'єктив волинського фотографа

Золота осінь над озером крізь об'єктив волинського фотографа
Камінь-каширський фотограф Андрій Куницький показав неймовірні світлини жовтневої природи.

Підбірку фото опублікував Район. Камінь-Каширький.

Світлини вкотре нагадують нам яка неповторна краса жовтневого дня. Митець засвітлинив красу осінніх лісів на березі спокійного блакитного оезра.

А пейзажі золотої осені – саме те, що потрібно для відпочинку душі та спокою. Недоторкана природа, шум лісу та спокійне політування пожовклого листя - чудовий осінній пейзаж.
Золота осінь над озером крізь об'єктив волинського фотографа
Золота осінь над озером крізь об'єктив волинського фотографа
Золота осінь над озером крізь об'єктив волинського фотографа
Золота осінь над озером крізь об'єктив волинського фотографа
Золота осінь над озером крізь об'єктив волинського фотографа
Золота осінь над озером крізь об'єктив волинського фотографа
Золота осінь над озером крізь об'єктив волинського фотографа
Золота осінь над озером крізь об'єктив волинського фотографа
Золота осінь над озером крізь об'єктив волинського фотографа

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Теги: озеро, фото, осінь
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