Вантажівка зіткнулася з бусом: у жахливій аварії загинула дитина. ФОТО
Сьогодні, 10:55
У Черкаській облаті поблизу Жашкова сталася страшна дорожньо-транспортна пригода: зіткнулися фура та автобус із дітьми, одна дитина загинула.
Група з 17 дітей та трьох дорослих поверталася з екскурсії.
Про це повідомив у Facebook помічник начальника ГУ ДСНС в Черкаській області Костянтин Проценко, - пише ТСН.ua/
Аварія трапилася вчора, 20 жовтня, на 155 кілометрі траси Київ-Одеса. Зіткнулись мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter та вантажівка. На момент зіткнення у салоні автобуса перебувала організована група школярів із селища Рокитне Київської області.
Група, 17 дітей та троє дорослих, поверталася додому з Умані, де вони були на екскурсії.
До лікарні доправили двох 13 річних дівчат та водія автобуса. Стан чоловіка лікарі оцінюють як важкий. Одна з двох дівчат померла, так і не прийшовши до тями після аварії.
Нагадаємо, у страшній ДТП на заміській трасі вчора "зійшлися" фура і патрульний Prius - поліцейський загинув. Аварія сталася на автошляху Тернопіль-Львів-Рава-Руська. Також вчора поблизу Києва у моторошній ДТП загинула акторка "Дизель-шоу" Марина Поплавська.
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Група з 17 дітей та трьох дорослих поверталася з екскурсії.
Про це повідомив у Facebook помічник начальника ГУ ДСНС в Черкаській області Костянтин Проценко, - пише ТСН.ua/
Аварія трапилася вчора, 20 жовтня, на 155 кілометрі траси Київ-Одеса. Зіткнулись мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter та вантажівка. На момент зіткнення у салоні автобуса перебувала організована група школярів із селища Рокитне Київської області.
Група, 17 дітей та троє дорослих, поверталася додому з Умані, де вони були на екскурсії.
До лікарні доправили двох 13 річних дівчат та водія автобуса. Стан чоловіка лікарі оцінюють як важкий. Одна з двох дівчат померла, так і не прийшовши до тями після аварії.
Нагадаємо, у страшній ДТП на заміській трасі вчора "зійшлися" фура і патрульний Prius - поліцейський загинув. Аварія сталася на автошляху Тернопіль-Львів-Рава-Руська. Також вчора поблизу Києва у моторошній ДТП загинула акторка "Дизель-шоу" Марина Поплавська.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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