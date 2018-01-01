Вантажівка зіткнулася з бусом: у жахливій аварії загинула дитина. ФОТО





Група з 17 дітей та трьох дорослих поверталася з екскурсії.

Про це повідомив у Facebook помічник начальника ГУ ДСНС в Черкаській області Костянтин Проценко, - пише



Аварія трапилася вчора, 20 жовтня, на 155 кілометрі траси Київ-Одеса. Зіткнулись мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter та вантажівка. На момент зіткнення у салоні автобуса перебувала організована група школярів із селища Рокитне Київської області.



Група, 17 дітей та троє дорослих, поверталася додому з Умані, де вони були на екскурсії.



До лікарні доправили двох 13 річних дівчат та водія автобуса. Стан чоловіка лікарі оцінюють як важкий. Одна з двох дівчат померла, так і не прийшовши до тями після аварії.



Нагадаємо, у страшній ДТП на заміській трасі вчора "зійшлися" фура і патрульний Prius - поліцейський загинув. Аварія сталася на автошляху Тернопіль-Львів-Рава-Руська. Також вчора поблизу Києва у моторошній ДТП загинула акторка "Дизель-шоу" Марина Поплавська.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Черкаській облаті поблизу Жашкова сталася страшна дорожньо-транспортна пригода: зіткнулися фура та автобус із дітьми, одна дитина загинула.Група з 17 дітей та трьох дорослих поверталася з екскурсії.Про це повідомив у Facebook помічник начальника ГУ ДСНС в Черкаській області, - пише ТСН.ua Аварія трапилася вчора, 20 жовтня, на 155 кілометрі траси Київ-Одеса. Зіткнулись мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter та вантажівка. На момент зіткнення у салоні автобуса перебувала організована група школярів із селища Рокитне Київської області.Група, 17 дітей та троє дорослих, поверталася додому з Умані, де вони були на екскурсії.До лікарні доправили двох 13 річних дівчат та водія автобуса. Стан чоловіка лікарі оцінюють як важкий. Одна з двох дівчат померла, так і не прийшовши до тями після аварії.Нагадаємо, у страшній ДТП на заміській трасі вчора "зійшлися" фура і патрульний Prius -. Аварія сталася на автошляху Тернопіль-Львів-Рава-Руська. Також вчора поблизу Києва у моторошній ДТПМарина Поплавська.

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