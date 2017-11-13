На волинському кордоні впіймали контрабандистку з бурштином. ФОТО

На пункті пропуску "Устилуг" прикордонники виявили в особистих речах жінки, яка хотіла перетнути кордон, 700 грамів бурштину.Учора ввечері в пункт пропуску «Устилуг» прибув автомобіль «Volkswagen», - повідомляє Держприкордонслужба України.За кермом знаходилась наша співвітчизниця 1974 року народження. Під час огляду транспортного засобу у правоохоронців виникли підозри, щодо можливого переміщення автомобілем прихованих від контролю предметів. Тому було прийняли рішення про поглиблену перевірку іномарки, у ході якої прикордонники Львівського загону спільно з працівниками фіскальної служби знайшли серед особистих речей жінки понад 700 грамів каміння обробленого й необробленого бурштину.Наразі знахідку вилучено компетентними державними органами. Сума оцінки каміння буде встановлена після проведення експертизи.Відмітимо, що з початку року співробітники Держприкордонслужби України виявили майже 300 кілограмів «сонячного каміння».