На волинському кордоні впіймали контрабандистку з бурштином. ФОТО
Сьогодні, 11:09
На пункті пропуску "Устилуг" прикордонники виявили в особистих речах жінки, яка хотіла перетнути кордон, 700 грамів бурштину.
Учора ввечері в пункт пропуску «Устилуг» прибув автомобіль «Volkswagen», - повідомляє Держприкордонслужба України.
За кермом знаходилась наша співвітчизниця 1974 року народження. Під час огляду транспортного засобу у правоохоронців виникли підозри, щодо можливого переміщення автомобілем прихованих від контролю предметів. Тому було прийняли рішення про поглиблену перевірку іномарки, у ході якої прикордонники Львівського загону спільно з працівниками фіскальної служби знайшли серед особистих речей жінки понад 700 грамів каміння обробленого й необробленого бурштину.
Наразі знахідку вилучено компетентними державними органами. Сума оцінки каміння буде встановлена після проведення експертизи.
Відмітимо, що з початку року співробітники Держприкордонслужби України виявили майже 300 кілограмів «сонячного каміння».
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Учора ввечері в пункт пропуску «Устилуг» прибув автомобіль «Volkswagen», - повідомляє Держприкордонслужба України.
За кермом знаходилась наша співвітчизниця 1974 року народження. Під час огляду транспортного засобу у правоохоронців виникли підозри, щодо можливого переміщення автомобілем прихованих від контролю предметів. Тому було прийняли рішення про поглиблену перевірку іномарки, у ході якої прикордонники Львівського загону спільно з працівниками фіскальної служби знайшли серед особистих речей жінки понад 700 грамів каміння обробленого й необробленого бурштину.
Наразі знахідку вилучено компетентними державними органами. Сума оцінки каміння буде встановлена після проведення експертизи.
Відмітимо, що з початку року співробітники Держприкордонслужби України виявили майже 300 кілограмів «сонячного каміння».
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