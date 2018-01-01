На благодійному концерті для онкохворої волинянки зібрали 15 тисяч
Сьогодні, 11:32
У Луцьку у ході благодійного концерту на підтримку онкохворої Мар'яни Пархом'юк для дівчини зібрали понад 15 тисяч гривень.
Про це повідомляють на сторінці кав'ярні "Kava Avenue", де й відбувся захід.
"Дякуємо всім, хто додучився до благодійного концерту в нашій кав‘ярні. Разом із виторгом за напої та десерти, зібрана вчора сума склала більше 15 тис. гривень!" - йдеться у дописі.
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"Окреме спасибі всім гуртам, а також Маша Шипер за смачнющі десерти, гроші з покупки яких теж є частиною зібраної суми! Спільна робота і небайдужість кожного серця, яке було присутнє на заході, зробить диво. Ми віримо", - пишуть організатори.
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Про це повідомляють на сторінці кав'ярні "Kava Avenue", де й відбувся захід.
"Дякуємо всім, хто додучився до благодійного концерту в нашій кав‘ярні. Разом із виторгом за напої та десерти, зібрана вчора сума склала більше 15 тис. гривень!" - йдеться у дописі.
⠀
"Окреме спасибі всім гуртам, а також Маша Шипер за смачнющі десерти, гроші з покупки яких теж є частиною зібраної суми! Спільна робота і небайдужість кожного серця, яке було присутнє на заході, зробить диво. Ми віримо", - пишуть організатори.
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На благодійному концерті для онкохворої волинянки зібрали 15 тисяч
Сьогодні, 11:32