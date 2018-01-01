На благодійному концерті для онкохворої волинянки зібрали 15 тисяч

У Луцьку у ході благодійного концерту на підтримку онкохвороїдля дівчини зібрали понад 15 тисяч гривень.Про це повідомляють на сторінці кав'ярні "Kava Avenue", де й відбувся захід."Дякуємо всім, хто додучився до благодійного концерту в нашій кав‘ярні. Разом із виторгом за напої та десерти, зібрана вчора сума склала більше 15 тис. гривень!" - йдеться у дописі."Окреме спасибі всім гуртам, а такожза смачнющі десерти, гроші з покупки яких теж є частиною зібраної суми! Спільна робота і небайдужість кожного серця, яке було присутнє на заході, зробить диво. Ми віримо", - пишуть організатори.