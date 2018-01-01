22 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначають день народження завідувач ДНЗ №4 Руслана Грановська, директор редакційно-видавничого підприємства «Надстир'я» Микола Богуш, директор Іваничівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Людмила Лазаренко (на фото).
За православним календарем 22 жовтня іменини у Петрів і Яковів.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі.
22 жовтня 1939 рік – вийшов перший номер газети «Новий шлях» (любомльська районна газета, яка з 1992 року носить назву «Наше життя»).
22 жовтня 1990 року - на базі духовного училища відновила діяльність Волинська духовна семінарія.
22 жовтня 2006 року – на Волині з пастирським візитом вперше побував Верховний архієпископ Української греко-католицької церкви кардинал Любомир Гузар.
У 2015 році цього дня на Державному підприємстві «Луцький ремонтний завод «Мотор» призначили нового керівника. Підприємство Укроборонпрому очолив Володимир Маракулін.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
За православним календарем 22 жовтня іменини у Петрів і Яковів.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі.
22 жовтня 1939 рік – вийшов перший номер газети «Новий шлях» (любомльська районна газета, яка з 1992 року носить назву «Наше життя»).
22 жовтня 1990 року - на базі духовного училища відновила діяльність Волинська духовна семінарія.
22 жовтня 2006 року – на Волині з пастирським візитом вперше побував Верховний архієпископ Української греко-католицької церкви кардинал Любомир Гузар.
У 2015 році цього дня на Державному підприємстві «Луцький ремонтний завод «Мотор» призначили нового керівника. Підприємство Укроборонпрому очолив Володимир Маракулін.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
22 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У волинському місті загорівся торф. ВІДЕО
21 жовтень, 23:21
У Рожищі авто збило дівчину, яка «вискочила» на дорогу
21 жовтень, 22:22
Небезпечні розваги: у Луцьку діти залізли на дах будинку. ФОТО
21 жовтень, 22:13
У Горохові за ніч поцупили акумулятори з кількох автівок
21 жовтень, 21:32