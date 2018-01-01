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Юні луцькі спортсменки везуть золоті медалі із Харкова. ФОТО

Юні луцькі спортсменки везуть золоті медалі із Харкова. ФОТО
Вихованки комунального закладу "Дитячо-юнацька спортивна школа №3 Луцької міської ради" вибороли золоті медалі на змаганнях у Харкові.

Про це повідомляють на сторінці департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцькради.

У Харкові відбувся чемпіонат ФСТ "Спартак", де й тріумфували юні луцькі спортсменки.

"Дівчата 2006 р.н. (1 дорослий розряд) стали абсолютними чемпінками в групових вправах, виборовши 3 комплекта золотих медалей. Багатоборство та окремі види.

За програмою КМС чемпіонкою стала Іваник Дарія", - йдеться у повідомленні.

Команду до змагань готували тренери-викладачі Тетяна Фігель та Оксана Агєєва.
Юні луцькі спортсменки везуть золоті медалі із Харкова. ФОТО
Юні луцькі спортсменки везуть золоті медалі із Харкова. ФОТО
Юні луцькі спортсменки везуть золоті медалі із Харкова. ФОТО

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Теги: спорт, досягнення, медаль
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