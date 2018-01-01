Юні луцькі спортсменки везуть золоті медалі із Харкова. ФОТО
Сьогодні, 03:28
Вихованки комунального закладу "Дитячо-юнацька спортивна школа №3 Луцької міської ради" вибороли золоті медалі на змаганнях у Харкові.
Про це повідомляють на сторінці департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцькради.
У Харкові відбувся чемпіонат ФСТ "Спартак", де й тріумфували юні луцькі спортсменки.
"Дівчата 2006 р.н. (1 дорослий розряд) стали абсолютними чемпінками в групових вправах, виборовши 3 комплекта золотих медалей. Багатоборство та окремі види.
За програмою КМС чемпіонкою стала Іваник Дарія", - йдеться у повідомленні.
Команду до змагань готували тренери-викладачі Тетяна Фігель та Оксана Агєєва.
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Про це повідомляють на сторінці департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцькради.
У Харкові відбувся чемпіонат ФСТ "Спартак", де й тріумфували юні луцькі спортсменки.
"Дівчата 2006 р.н. (1 дорослий розряд) стали абсолютними чемпінками в групових вправах, виборовши 3 комплекта золотих медалей. Багатоборство та окремі види.
За програмою КМС чемпіонкою стала Іваник Дарія", - йдеться у повідомленні.
Команду до змагань готували тренери-викладачі Тетяна Фігель та Оксана Агєєва.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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