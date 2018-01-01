Юні луцькі спортсменки везуть золоті медалі із Харкова. ФОТО





Про це повідомляють на сторінці департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцькради.



У Харкові відбувся чемпіонат ФСТ "Спартак", де й тріумфували юні луцькі спортсменки.



"Дівчата 2006 р.н. (1 дорослий розряд) стали абсолютними чемпінками в групових вправах, виборовши 3 комплекта золотих медалей. Багатоборство та окремі види.



За програмою КМС чемпіонкою стала Іваник Дарія", - йдеться у повідомленні.



Команду до змагань готували тренери-викладачі Тетяна Фігель та Оксана Агєєва.



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