Бруківка є, треба роботу: Луцькрада немає грошей викласти доріжку до школи

У відповідь на петицію, виконувач обов'язків мера Луцькаповідомив, що викласти вже закупленою бруківкою доріжку від вулиці Писаревського до школи №22 "немає фінансової можливості".Про це йдеться на Єдиному сайті місцевих петицій.Так,рестрував прохання викласти бруківкою доріжку з вулиці Писаревського до школи №22. Дя доріжка пеетинається із уже створеною доріжкою. яку раніше облаштував депатрамент ЖКГ."З метою забезпечення проходу до школи, завершення благоустрою паркової зони та створення комфортних умов для мешканців району та учнів школи, просимо виділити кошти та провести роботи з укладання бруківкою даної доріжки (довжина близько 60 метрів).Бруківка уже є в наявності на території скверу, тому потрібно провести тільки її вкладання", - написав чоловік.Однак у відповіді на петицію в.о. міського голови Григорій Пустовіт повідомив, що питання на контролі в ЖКГ."На даний час провести роботи з влаштування пішохідної доріжки з вулиці Писаревського у двір школи №22 немає фінансової можливості", - йдеться у відповіді.