Солодощі з «сюрпризом»: у Луцьку жінка придбала печиво з хробаками. ВІДЕО





Про це Катерина Арендарчук написала у спільноті "Теревені про Луцьк" у соцмережі Facebook.



За словами авторки допису, солодощі купили в одному із магазинів мережі "7/23".



"Будьте уважні. Малий тепер боїться їсти будь-що, після того, як поїв такого печива..." - написала жінка.



У коментарях користувачів обурила ситуація - мовляв, на зіпсовані продукти скаржаться так часто, що вже й страшно щось купувати.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанка стверджує, що у закладі мережі продуктових магазинів придбала печиво із хробаками.Про ценаписала у спільноті "Теревені про Луцьк" у соцмережі Facebook.За словами авторки допису, солодощі купили в одному із магазинів мережі "7/23"."Будьте уважні. Малий тепер боїться їсти будь-що, після того, як поїв такого печива..." - написала жінка.У коментарях користувачів обурила ситуація - мовляв, на зіпсовані продукти скаржаться так часто, що вже й страшно щось купувати.

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