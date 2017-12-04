Солодощі з «сюрпризом»: у Луцьку жінка придбала печиво з хробаками. ВІДЕО
Сьогодні, 12:10
Лучанка стверджує, що у закладі мережі продуктових магазинів придбала печиво із хробаками.
Про це Катерина Арендарчук написала у спільноті "Теревені про Луцьк" у соцмережі Facebook.
За словами авторки допису, солодощі купили в одному із магазинів мережі "7/23".
"Будьте уважні. Малий тепер боїться їсти будь-що, після того, як поїв такого печива..." - написала жінка.
У коментарях користувачів обурила ситуація - мовляв, на зіпсовані продукти скаржаться так часто, що вже й страшно щось купувати.
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Про це Катерина Арендарчук написала у спільноті "Теревені про Луцьк" у соцмережі Facebook.
За словами авторки допису, солодощі купили в одному із магазинів мережі "7/23".
"Будьте уважні. Малий тепер боїться їсти будь-що, після того, як поїв такого печива..." - написала жінка.
У коментарях користувачів обурила ситуація - мовляв, на зіпсовані продукти скаржаться так часто, що вже й страшно щось купувати.
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