Спалахнув, як факел: на Львівщині горів автобус, який віз 50 туристів. ВІДЕО





Про це на сторінці у Facebook повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, - пише



Інцидент стався о 2-й ночі у неділю, 21 жовтня, на автотрасі Львів – Самбір поблизу села Ставчани.



"Загорівся туристичний автобус. Постраждалих немає, всі встигли вийти. Люди поверталися з Карпат з відпочинку", - повідомляє Зінкевич.







Користувач соцмереж Володимир Бєглов повідомив, що на цьому автобусі з екскурсійної поїздки поверталася його мама. За його словами, транспортний засіб згорів повністю, люди врятувалися, але у деяких згоріли документи.



"Дрібниці в туристичному бізнесі можна стерпіти. Але автобус, який віз на екскурсію близько 50 людей, варто перевіряти. Повертаючись з екскурсії до Ужанських купель, повністю згорів великий автобус, у якому їхала моя мама. Гальмівні колодки смерділи ще вранці. Пожежа відбулася в районі Ставчан. У деяких людей згоріли документи. На щастя, всі живі", - йдеться у дописі Бєглова.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Львівщині під час руху на трасі загорівся туристичний автобус, в якому перебувало близько 50 пасажирів.Про це на сторінці у Facebook повідомив депутат Львівської міської ради, - пише ТСН.ua Інцидент стався о 2-й ночі у неділю, 21 жовтня, на автотрасі Львів – Самбір поблизу села Ставчани."Загорівся туристичний автобус. Постраждалих немає, всі встигли вийти. Люди поверталися з Карпат з відпочинку", - повідомляє Зінкевич.Користувач соцмережповідомив, що на цьому автобусі з екскурсійної поїздки поверталася його мама. За його словами, транспортний засіб згорів повністю, люди врятувалися, але у деяких згоріли документи."Дрібниці в туристичному бізнесі можна стерпіти. Але автобус, який віз на екскурсію близько 50 людей, варто перевіряти. Повертаючись з екскурсії до Ужанських купель, повністю згорів великий автобус, у якому їхала моя мама. Гальмівні колодки смерділи ще вранці. Пожежа відбулася в районі Ставчан. У деяких людей згоріли документи. На щастя, всі живі", - йдеться у дописі Бєглова.

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