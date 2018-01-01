У центрі Луцька стартував благодійний ярамарок. ВІДЕО

Мар'яни Пархом'юк.



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"Ми з друзями зібралися, дуже багато людей долучилося, тому ми всіх запрошуємо на площу перед головним корпусом СНУ із 13:00 до 19:00", - розповіла волонтер "Маркету надії" Тетяна Зубрик.



У ході ярмарку протягом дня відбудеться DJ-парад, виступи танцювальних колективі та байкерів. Та головне - тут діє розпродаж речей та одягу, усі виручені кошти від якого передадуть на лікування дівчини.



Нагадаємо,про хворобу дівчини відомого волинського фотографі Володимира Хомича 13 жовтня. Вже за першй день зборів на лікування вдалося зібрати 388 тисяч гривень, а незабром сума пожертв благодійників сягнула



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку розпочався благодійний ярмарок "Маркет надії", кошти із якого передадуть на лікувння онкохвороїПро це йдеться у сюжеті UA: Волинь. "Ми з друзями зібралися, дуже багато людей долучилося, тому ми всіх запрошуємо на площу перед головним корпусом СНУ із 13:00 до 19:00", - розповіла волонтер "Маркету надії"У ході ярмарку протягом дня відбудеться DJ-парад, виступи танцювальних колективі та байкерів. Та головне - тут діє розпродаж речей та одягу, усі виручені кошти від якого передадуть на лікування дівчини.Нагадаємо,про хворобу дівчини відомого волинського фотографі стало відомо 13 жовтня. Вже за першй день зборів на лікування вдалося зібрати, а незабром сума пожертв благодійників сягнула мільйона гривень

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