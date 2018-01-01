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У центрі Луцька стартував благодійний ярамарок. ВІДЕО

У центрі Луцька стартував благодійний ярамарок. ВІДЕО
У Луцьку розпочався благодійний ярмарок "Маркет надії", кошти із якого передадуть на лікувння онкохворої Мар'яни Пархом'юк.

Про це йдеться у сюжеті UA: Волинь.

"Ми з друзями зібралися, дуже багато людей долучилося, тому ми всіх запрошуємо на площу перед головним корпусом СНУ із 13:00 до 19:00", - розповіла волонтер "Маркету надії" Тетяна Зубрик.

У ході ярмарку протягом дня відбудеться DJ-парад, виступи танцювальних колективі та байкерів. Та головне - тут діє розпродаж речей та одягу, усі виручені кошти від якого передадуть на лікування дівчини.

Нагадаємо,про хворобу дівчини відомого волинського фотографі Володимира Хомича стало відомо 13 жовтня. Вже за першй день зборів на лікування вдалося зібрати 388 тисяч гривень, а незабром сума пожертв благодійників сягнула мільйона гривень.

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Теги: Мар'яна Пархом'юк, рак, благодійність
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