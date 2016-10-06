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Як у луцькому звіринці відзначали Свято гарбуза. ФОТО

Як у луцькому звіринці відзначали Свято гарбуза. ФОТО
У луцькому зоопарку влаштували яскраве Свято гарбуза для малечі та дорослих, тож до звіринця завітали десятки гостей.

Дійство вирувало в звіринці 21 жовтня, - пише Район. Луцьк.

Частування гарбузовою кашею, чаєм і соками, розіграш подарунків для малечі, показова годівля тварин, майстер-класи та багато іншого – такий спектр розваг для усіх відвідувачів підготували працівники Луцького зоопарку на Свято гарбуза.

Працівники зоопарку зробили його щорічною традицією, адже цьогоріч його провдили втретє.

Окрім численних розваг, на території зоопарку облаштували фотозони, які оформили квітами, листям і, звичайно ж, гарбузами.

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Теги: Свято гарбуза, зоопарк, діти
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