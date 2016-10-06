Як у луцькому звіринці відзначали Свято гарбуза. ФОТО





Дійство вирувало в звіринці 21 жовтня, - пише



Частування гарбузовою кашею, чаєм і соками, розіграш подарунків для малечі, показова годівля тварин, майстер-класи та багато іншого – такий спектр розваг для усіх відвідувачів підготували працівники Луцького зоопарку на Свято гарбуза.



Працівники зоопарку зробили його щорічною традицією, адже цьогоріч його провдили втретє.



Окрім численних розваг, на території зоопарку облаштували фотозони, які оформили квітами, листям і, звичайно ж, гарбузами.



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