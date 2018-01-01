Редактор волинського видання розповів, яким ЗМІ не довіряє

Андрій Лучик розповів, що на Волині немає фейкових ЗМІ, втім він не довіряє виданням, які не вказують контактів та адреси.



Андрій Лучик зазначив, що фейковими називають ті новини, які придумані або ж із перекрученою інформацією. Про це він сказав 19 жовтня в прямому ефірі ток-шоу "Протилежний погляд LIVE", - пише



Головний редактор зазначив, що на Волині фейкових ЗМІ немає, якщо говорити про щось на кшталт класичного фейкового видання Uareview. Це видання свого часу зробили жартівливі сюжети, які активно репостили великі видання. В погоні за сенсацією і з метою зібрати трафік журналіст не дочитав того, що це сайт несправжніх новин (що зазначалося в "підвалі" сайту).



"Саме таких на Волині немає. Однак тут ми можемо говорити про якісну і, можливо, не дуже журналістику. Ми можемо говорити про сайт, хто там журналісти, яка адреса, контакти чи можна легко ідентифікувати і є довіра до ЗМІ. Однак є ЗМІ, де в розділі "контакти" в найкращому випадку є форма зворотнього зв'язку і навіть не вказано адреси, то таким ЗМІ я не довіряю", - сказав Андрій Лучик.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Головний редактор ІА "Конкурент"розповів, що на Волині немає фейкових ЗМІ, втім він не довіряє виданням, які не вказують контактів та адреси.Андрій Лучик зазначив, що фейковими називають ті новини, які придумані або ж із перекрученою інформацією. Про це він сказав 19 жовтня в прямому ефірі ток-шоу "Протилежний погляд LIVE", - пише Конкурент. Головний редактор зазначив, що на Волині фейкових ЗМІ немає, якщо говорити про щось на кшталт класичного фейкового видання Uareview. Це видання свого часу зробили жартівливі сюжети, які активно репостили великі видання. В погоні за сенсацією і з метою зібрати трафік журналіст не дочитав того, що це сайт несправжніх новин (що зазначалося в "підвалі" сайту)."Саме таких на Волині немає. Однак тут ми можемо говорити про якісну і, можливо, не дуже журналістику. Ми можемо говорити про сайт, хто там журналісти, яка адреса, контакти чи можна легко ідентифікувати і є довіра до ЗМІ. Однак є ЗМІ, де в розділі "контакти" в найкращому випадку є форма зворотнього зв'язку і навіть не вказано адреси, то таким ЗМІ я не довіряю", - сказав Андрій Лучик.

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