Українець завоював медаль на «Іграх Нескорених»
Сьогодні, 15:12
Українська збірна виборола медаль у ході першого дня змагань "Ігри Нескорених", які розпочалися в австралійському Сіднеї.
Про це повідомляють на офіційній сторінці української команди.
Так, чьогодні "бронзу" у велоперегонах на час завоював Денис Фіщук.
"Не дивлячись на досить складну трасу, Денис завоював бронзу, причому розрив між ним і австралійцем Tim Grover був зовсім невеликим!" – йдеться у дописі.
Привітав з першою перемогою українського ветерана і президент Петро Порошенко. Також у своєму Twitter він відзначив учасника української збірної Сергія Шимчака, він зайняв четверте місце.
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Про це повідомляють на офіційній сторінці української команди.
Так, чьогодні "бронзу" у велоперегонах на час завоював Денис Фіщук.
"Не дивлячись на досить складну трасу, Денис завоював бронзу, причому розрив між ним і австралійцем Tim Grover був зовсім невеликим!" – йдеться у дописі.
Привітав з першою перемогою українського ветерана і президент Петро Порошенко. Також у своєму Twitter він відзначив учасника української збірної Сергія Шимчака, він зайняв четверте місце.
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