вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Українець завоював медаль на «Іграх Нескорених»

Українець завоював медаль на «Іграх Нескорених»
Українська збірна виборола медаль у ході першого дня змагань "Ігри Нескорених", які розпочалися в австралійському Сіднеї.

Про це повідомляють на офіційній сторінці української команди.

Так, чьогодні "бронзу" у велоперегонах на час завоював Денис Фіщук.

"Не дивлячись на досить складну трасу, Денис завоював бронзу, причому розрив між ним і австралійцем Tim Grover був зовсім невеликим!" – йдеться у дописі.


Привітав з першою перемогою українського ветерана і президент Петро Порошенко. Також у своєму Twitter він відзначив учасника української збірної Сергія Шимчака, він зайняв четверте місце.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ігри Нескорених, змагання, перемога
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Звідки і яка «молочка» їде у луцькі дитсадки
Знайшли нітрати та бактерії: чим харчують дітей у школах і садках Волині
Що «світить» депутату Луцькради за «скажену» їзду на краденому мотоциклі
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Українець завоював медаль на «Іграх Нескорених»
Сьогодні, 15:12
Редактор волинського видання розповів, яким ЗМІ не довіряє
Сьогодні, 14:59
Як у луцькому звіринці відзначали Свято гарбуза. ФОТО
Сьогодні, 14:13
У центрі Луцька стартував благодійний ярамарок. ВІДЕО
Сьогодні, 13:47
Спалахнув, як факел: на Львівщині горів автобус, який віз 50 туристів. ВІДЕО
Сьогодні, 13:15
Схожі новини
Волинський сбушник ‒ серед переможців чемпіонату світу з рукопашного бою Волинський сбушник ‒ серед переможців чемпіонату світу з рукопашного бою
16 жовтень, 16:08
Школярі з волинського села – серед найкращих любителів природи в Україні Школярі з волинського села – серед найкращих любителів природи в Україні
04 жовтень, 17:20
Волинянка перемогла на змаганнях з боротьби в Китаї. ВІДЕО Волинянка перемогла на змаганнях з боротьби в Китаї. ВІДЕО
24 червень, 20:13
Волиняни здобули медалі на національних Іграх Нескорених Волиняни здобули медалі на національних Іграх Нескорених
12 травень, 21:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Українець завоював медаль на «Іграх Нескорених»
Сьогодні, 15:12
 0
Редактор волинського видання розповів, яким ЗМІ не довіряє
Сьогодні, 14:59
 0
Як у луцькому звіринці відзначали Свято гарбуза. ФОТО
Сьогодні, 14:13
 0
У центрі Луцька стартував благодійний ярамарок. ВІДЕО
Сьогодні, 13:47
 0
Спалахнув, як факел: на Львівщині горів автобус, який віз 50 туристів. ВІДЕО
Сьогодні, 13:15
 0
Медіа
відео
1/8