Українець завоював медаль на «Іграх Нескорених»

Українська збірна виборола медаль у ході першого дня змагань "Ігри Нескорених", які розпочалися в австралійському Сіднеї.Про це повідомляють на офіційній сторінці української команди.Так, чьогодні "бронзу" у велоперегонах на час завоював"Не дивлячись на досить складну трасу, Денис завоював бронзу, причому розрив між ним і австралійцем Tim Grover був зовсім невеликим!" – йдеться у дописі.Привітав з першою перемогою українського ветерана і президентТакож у своєму Twitter він відзначив учасника української збірної, він зайняв четверте місце.