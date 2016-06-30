Розізлився через зауваження: у Луцьку судили забіяку, який сильно побив чоловіка
Сьогодні, 17:45
У Луцьку молодика, який у відповідь на зауваження накинувся на чоловіка та сильно його побив, засудили умовно.
Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суд від 11 жовтня.
Інцидент трапився 28 липня 2017 року після 23 години. Нетверезий чоловік перебував поблизу одного із магазинів на проспекті Волі у відповідь на зауваження накинувся на іншого. Спочатку хуліган вдарив жертву кулаком у потилицю, від якого потерпілий впав на землю, обличчям на асфальт. Однак чоловік намагався встати, тоді хуліган знову його вдарив. Коли потерпілому таки вдалося встати, забіяка наніс удар ногою в обличчя, відправивши жертву в «нокаут».
У потерпілого через побиття - відкрита черепно-мозкова травма з забоєм головного мозку, перелом двох кіток черепа, розірвана барабанна перетинка, закритий перелом носа тощо.
Зрештою, молодика визнали винним у вчиненні хуліганських дій та нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, але позбавили від відбування покарання, давши умовний термін із іспитовим строком на 2 роки.
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Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суд від 11 жовтня.
Інцидент трапився 28 липня 2017 року після 23 години. Нетверезий чоловік перебував поблизу одного із магазинів на проспекті Волі у відповідь на зауваження накинувся на іншого. Спочатку хуліган вдарив жертву кулаком у потилицю, від якого потерпілий впав на землю, обличчям на асфальт. Однак чоловік намагався встати, тоді хуліган знову його вдарив. Коли потерпілому таки вдалося встати, забіяка наніс удар ногою в обличчя, відправивши жертву в «нокаут».
У потерпілого через побиття - відкрита черепно-мозкова травма з забоєм головного мозку, перелом двох кіток черепа, розірвана барабанна перетинка, закритий перелом носа тощо.
Зрештою, молодика визнали винним у вчиненні хуліганських дій та нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, але позбавили від відбування покарання, давши умовний термін із іспитовим строком на 2 роки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Як можна за такий злочин,з такими наслідками дати умовно???
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