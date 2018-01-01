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У Луцьку просять відремонтувати занедбаний дитмайданчик

У Луцьку просять відремонтувати занедбаний дитмайданчик
Дитячий майданчик між вулицями Літня та Шопена у дуже занедбаному стані, тому місце для розваги малечі просять полагодити.

Про це на платформі "Відкрите місто" написала лучанка Юлія Романюк.

"Нещодавно набув значного розголосу занедбаний дитячий майданчик на проспекті Молоді. Він не один такий. У нас, правда, не так багато дітей тут грається, бо вже немає на чому. Чи не можна його хоча б відремонтувати? Ви подивіться в якому стані гірка! Я знаю, що винні самі люди, але ж у нас все найкраще для дітей, чи не так?" - пише жінка.

У коментарях вона уточнила, що майданчик знаходиться між вулицями Літня, 1 та Шопена, 15.
У Луцьку просять відремонтувати занедбаний дитмайданчик
У Луцьку просять відремонтувати занедбаний дитмайданчик
У Луцьку просять відремонтувати занедбаний дитмайданчик
У Луцьку просять відремонтувати занедбаний дитмайданчик
У Луцьку просять відремонтувати занедбаний дитмайданчик
У Луцьку просять відремонтувати занедбаний дитмайданчик
У Луцьку просять відремонтувати занедбаний дитмайданчик
У Луцьку просять відремонтувати занедбаний дитмайданчик

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Теги: дитмайданчик, проблема
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