У Луцьку просять відремонтувати занедбаний дитмайданчик

Дитячий майданчик між вулицями Літня та Шопена у дуже занедбаному стані, тому місце для розваги малечі просять полагодити.Про це на платформі "Відкрите місто" написала лучанка"Нещодавно набув значного розголосу занедбаний дитячий майданчик на проспекті Молоді. Він не один такий. У нас, правда, не так багато дітей тут грається, бо вже немає на чому. Чи не можна його хоча б відремонтувати? Ви подивіться в якому стані гірка! Я знаю, що винні самі люди, але ж у нас все найкраще для дітей, чи не так?" - пише жінка.У коментарях вона уточнила, що майданчик знаходиться між вулицями Літня, 1 та Шопена, 15.