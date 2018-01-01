У «Промені» відкрився атракціон віртуальної реальності*

У холі розважального центру «Промінь» відбулось офіційне відкриття атракціону віртуальної реальності «XRIDE» від української компанії «Dtech».Захід розпочався 21 жовтня.Чимало людей прийшло спробувати новинку. Мало хто приховував свої емоції, бо картинка у 360 градусів, якісний звук, нахили платформи та спецефекти змушують повірити в те, що це реальність і відчути захоплення та адреналін. Американські гірки, політ зі скелі, випробування у пустелі та моторошні місцинки.Спробувати могли і діти, і дорослі. Ведучий дарував хороший настрій та подарунки за участь в конкурсах. Смачне печиво власного виробництва та аквагрим розважали тих хто чекав на свою чергу. Адже охочих спробувати щось нове зібралось чимало.