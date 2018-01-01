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У «Промені» відкрився атракціон віртуальної реальності*

У «Промені» відкрився атракціон віртуальної реальності*
У холі розважального центру «Промінь» відбулось офіційне відкриття атракціону віртуальної реальності «XRIDE» від української компанії «Dtech».

Захід розпочався 21 жовтня.

Чимало людей прийшло спробувати новинку. Мало хто приховував свої емоції, бо картинка у 360 градусів, якісний звук, нахили платформи та спецефекти змушують повірити в те, що це реальність і відчути захоплення та адреналін. Американські гірки, політ зі скелі, випробування у пустелі та моторошні місцинки.

Спробувати могли і діти, і дорослі. Ведучий дарував хороший настрій та подарунки за участь в конкурсах. Смачне печиво власного виробництва та аквагрим розважали тих хто чекав на свою чергу. Адже охочих спробувати щось нове зібралось чимало.

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Теги: Промінь, розважальнний центр, атракціон
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