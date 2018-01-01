У «Промені» відкрився атракціон віртуальної реальності*
Сьогодні, 16:39
У холі розважального центру «Промінь» відбулось офіційне відкриття атракціону віртуальної реальності «XRIDE» від української компанії «Dtech».
Захід розпочався 21 жовтня.
Чимало людей прийшло спробувати новинку. Мало хто приховував свої емоції, бо картинка у 360 градусів, якісний звук, нахили платформи та спецефекти змушують повірити в те, що це реальність і відчути захоплення та адреналін. Американські гірки, політ зі скелі, випробування у пустелі та моторошні місцинки.
Спробувати могли і діти, і дорослі. Ведучий дарував хороший настрій та подарунки за участь в конкурсах. Смачне печиво власного виробництва та аквагрим розважали тих хто чекав на свою чергу. Адже охочих спробувати щось нове зібралось чимало.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Захід розпочався 21 жовтня.
Чимало людей прийшло спробувати новинку. Мало хто приховував свої емоції, бо картинка у 360 градусів, якісний звук, нахили платформи та спецефекти змушують повірити в те, що це реальність і відчути захоплення та адреналін. Американські гірки, політ зі скелі, випробування у пустелі та моторошні місцинки.
Спробувати могли і діти, і дорослі. Ведучий дарував хороший настрій та подарунки за участь в конкурсах. Смачне печиво власного виробництва та аквагрим розважали тих хто чекав на свою чергу. Адже охочих спробувати щось нове зібралось чимало.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У «Промені» відкрився атракціон віртуальної реальності*
Сьогодні, 16:39
У Луцьку просять відремонтувати занедбаний дитмайданчик
Сьогодні, 16:15
Луцькі спортсмени вибороли «срібло» на чемпіонаті України
Сьогодні, 15:46
Українець завоював медаль на «Іграх Нескорених»
Сьогодні, 15:12
Редактор волинського видання розповів, яким ЗМІ не довіряє
Сьогодні, 14:59