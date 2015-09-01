У Рожищі авто збило дівчину, яка «вискочила» на дорогу





Аварія сталася поблизу площі Богдана Хмельницького 20 жовтня, пише



Як зауважили в Рожищенській поліції дівчина вийшла на дорогу перед переходом, прямо під машину. Внаслідок цього й сталась біда.



Фото з місця ДТП опублікував у спільноті «Нетипове Рожище» в соцмережі Facebook Віталій Шевченко.



За свідченнями очевидців, водій вчасно зреагував. Дівчину забрала швидка.



«Я сама особисто до неї підходила. Пропонувала викликати швидку, навіть, наполягала. Та на той момент, напевно, вона була в стані шоку, бо скажу чесно, не зовсім хороше себе поводила. Вибачте. Я прекрасно розуміла її стан, адже впасти, що аж взуття злетіло з ноги. Слава Богу, жива, надіюсь, все закінчиться добре. Нога надіюсь, ціла», - пише свідок аварії.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищі автівка збила дівчину, яка вийшла на дорогу перед пішохідним переходом.Аварія сталася поблизу площі Богдана Хмельницького 20 жовтня, пише Район. Рожище. Як зауважили в Рожищенській поліції дівчина вийшла на дорогу перед переходом, прямо під машину. Внаслідок цього й сталась біда.Фото з місця ДТП опублікував у спільноті «Нетипове Рожище» в соцмережі FacebookЗа свідченнями очевидців, водій вчасно зреагував. Дівчину забрала швидка.«Я сама особисто до неї підходила. Пропонувала викликати швидку, навіть, наполягала. Та на той момент, напевно, вона була в стані шоку, бо скажу чесно, не зовсім хороше себе поводила. Вибачте. Я прекрасно розуміла її стан, адже впасти, що аж взуття злетіло з ноги. Слава Богу, жива, надіюсь, все закінчиться добре. Нога надіюсь, ціла», - пише свідок аварії.

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