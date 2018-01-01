На «Маркеті надії» у Луцьку для онкохворої дівчини зібрали понад 120 тисяч

"Маркет надії", який у Луцьку організували на підтримку хворої на рак Мар'яни Пархом'юк, на лікування дівчини вдалося виручити понад 120 тисяч гривень.



Про це повідомляють



Протягом дня біля головного корпусу СНУ виступали ді-джеї та танцюристи, а волонтери продавали одяг, прикраси, книги, смаколики тощо заради порятунку дівини. Дійство тривало до 19 години, тож ннещодавно організатори підрахували результати.



"Ми назбирали 120 171 гривня, 55 доларів, 55 євро, 100 крон! Дякуємо всім!!!!!!!!!! "- йдеться у повідомленні.



Всі гроші відправлять на лікування Мар’яни Пархом’юк.



Рахунки для допомоги

ПриватБанк:

4149 4978 6222 9442 Пархом'юк Мар'яна

5168 7556 3302 5024 Хомич Володимир



Рахунок тата для переказів з-за кордону в євро: 26201455336506

Anatolii Parkhomiuk OTP Bank SWIFT code: OTPVUAUK



Нагадаємо, про хворобу дівчини відомого волинського фотографі Володимира Хомича 13 жовтня. Вже за першй день зборів на лікування вдалося зібрати 388 тисяч гривень, а незабром сума пожертв благодійників сягнула

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У рамках благодійного ярмарку, який у Луцьку організували на підтримку хворої на рак Ма, на лікування дівчини вдалося виручити понад 120 тисяч гривень.Про це повідомляють на сторінці зустрічі.Протягом дня біля головного корпусу СНУ виступали ді-джеї та танцюристи, а волонтери продавали одяг, прикраси, книги, смаколики тощо заради порятунку дівини. Дійство тривало до 19 години, тож ннещодавно організатори підрахували результати."Ми назбирали 120 171 гривня, 55 доларів, 55 євро, 100 крон! Дякуємо всім!!!!!!!!!! "- йдеться у повідомленні.Всі гроші відправлять на лікування Мар’яни Пархом’юк.ПриватБанк:4149 4978 6222 9442 Пархом'юк Мар'яна5168 7556 3302 5024 Хомич ВолодимирРахунок тата для переказів з-за кордону в євро: 26201455336506Anatolii Parkhomiuk OTP Bank SWIFT code: OTPVUAUKНагадаємо, про хворобу дівчини відомого волинського фотографі стало відомо 13 жовтня. Вже за першй день зборів на лікування вдалося зібрати, а незабром сума пожертв благодійників сягнула мільйона гривень

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