Депутатку Луцькради намагалися «розвести» шахраї
Сьогодні, 07:47
Депутатка Луцькради Анна Мовяк повідомила про телефонне шахрайство - нечисті на руку особи від імені банку намагалися її спровокувати на телефонний дзвінок.
Про це обраниця громади написала на своїй сторінці у соцмережі Facebook.
На телефон депутатці надійшло повідомлення, що її картка в "Ощадбанку" заблокована егламентом банку на 62 дні. Також в СМС вказували нібито номер інфо-центру. Однак обраниця громади уточнила, що не користується послугами цього банку.
"Не знаю, що це таке. Напевно, якась афера. Картки у мене немає", - написала Мовяк.
У коментарях до допису зауважували, що також раніше отримували схожі повідомлення. Один із коментаторів додав, що якщо передзонити за вказаним номером, із рахунку знімають гроші.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це обраниця громади написала на своїй сторінці у соцмережі Facebook.
На телефон депутатці надійшло повідомлення, що її картка в "Ощадбанку" заблокована егламентом банку на 62 дні. Також в СМС вказували нібито номер інфо-центру. Однак обраниця громади уточнила, що не користується послугами цього банку.
"Не знаю, що це таке. Напевно, якась афера. Картки у мене немає", - написала Мовяк.
У коментарях до допису зауважували, що також раніше отримували схожі повідомлення. Один із коментаторів додав, що якщо передзонити за вказаним номером, із рахунку знімають гроші.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Депутатку Луцькради намагалися «розвести» шахраї
Сьогодні, 07:47
На Волині засудили чоловіка, який порізав ногу колеги мотокосою
Сьогодні, 06:17
Юні луцькі спортсменки везуть золоті медалі із Харкова. ФОТО
Сьогодні, 03:28