Депутатку Луцькради намагалися «розвести» шахраї





Про це обраниця громади написала на



На телефон депутатці надійшло повідомлення, що її картка в "Ощадбанку" заблокована егламентом банку на 62 дні. Також в СМС вказували нібито номер інфо-центру. Однак обраниця громади уточнила, що не користується послугами цього банку.



"Не знаю, що це таке. Напевно, якась афера. Картки у мене немає", - написала Мовяк.



У коментарях до допису зауважували, що також раніше отримували схожі повідомлення. Один із коментаторів додав, що якщо передзонити за вказаним номером, із рахунку знімають гроші.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутатка Луцькради Анна Мовяк повідомила про телефонне шахрайство - нечисті на руку особи від імені банку намагалися її спровокувати на телефонний дзвінок.Про це обраниця громади написала на своїй сторінці у соцмережі Facebook.На телефон депутатці надійшло повідомлення, що її картка в "Ощадбанку" заблокована егламентом банку на 62 дні. Також в СМС вказували нібито номер інфо-центру. Однак обраниця громади уточнила, що не користується послугами цього банку."Не знаю, що це таке. Напевно, якась афера. Картки у мене немає", - написала Мовяк.У коментарях до допису зауважували, що також раніше отримували схожі повідомлення. Один із коментаторів додав, що якщо передзонити за вказаним номером, із рахунку знімають гроші.

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