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Генпродюсер волинського каналу розповіла, як власники можуть впливати на ЗМІ

Генпродюсер волинського каналу розповіла, як власники можуть впливати на ЗМІ
Генеральний продюсер "12 каналу" Ольга Куліш вважає, що власник може впливати на ЗМІ через редакційний стандарт, і це його законне право.

Втім все повинно бути чітко та прозоро. Про це Ольга Куліш сказала 19 жовтня в прямому ефірі ток-шоу "Протилежний погляд LIVE", - пише Конкурент.

"Власник створює засіб масової інформації, чи це політичний, чи комерційний бізнес. Він має прописати правила гри для журналістів, і він набере тих людей, які розумітимуть, яке їхнє завдання", – сказала Ольга Куліш.

Ольга Куліш додала, що вплив власника на ЗМІ відбувається через редакційний стандарт, на що власник має законне право.

"Якщо в редакційному стандарті написано буде, що Куліш не пускати в ефір, то всі знають це. І головне, щоб цей стандарт був оприлюднений", – додала Ольга Куліш.


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Теги: Ольга Куліш, генеральний продюсер, ЗМІ
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