Генпродюсер волинського каналу розповіла, як власники можуть впливати на ЗМІ





Втім все повинно бути чітко та прозоро. Про це Ольга Куліш сказала 19 жовтня в прямому ефірі ток-шоу "Протилежний погляд LIVE", - пише



"Власник створює засіб масової інформації, чи це політичний, чи комерційний бізнес. Він має прописати правила гри для журналістів, і він набере тих людей, які розумітимуть, яке їхнє завдання", – сказала Ольга Куліш.



Ольга Куліш додала, що вплив власника на ЗМІ відбувається через редакційний стандарт, на що власник має законне право.



"Якщо в редакційному стандарті написано буде, що Куліш не пускати в ефір, то всі знають це. І головне, щоб цей стандарт був оприлюднений", – додала Ольга Куліш.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Генеральний продюсер "12 каналу" Ольга Куліш вважає, що власник може впливати на ЗМІ через редакційний стандарт, і це його законне право.Втім все повинно бути чітко та прозоро. Про це Ольга Куліш сказала 19 жовтня в прямому ефірі ток-шоу "Протилежний погляд LIVE", - пише Конкурент. "Власник створює засіб масової інформації, чи це політичний, чи комерційний бізнес. Він має прописати правила гри для журналістів, і він набере тих людей, які розумітимуть, яке їхнє завдання", – сказала Ольга Куліш.Ольга Куліш додала, що вплив власника на ЗМІ відбувається через редакційний стандарт, на що власник має законне право."Якщо в редакційному стандарті написано буде, що Куліш не пускати в ефір, то всі знають це. І головне, щоб цей стандарт був оприлюднений", – додала Ольга Куліш.

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