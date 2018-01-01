На Волині засудили чоловіка, який порізав ногу колеги мотокосою

На Волині чоловіку, який під час косовиці через необережне поводження порізав мотокосою ногу іншого, присудили громадські роботи.Про це йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду від 12 жовтня.Інцидент трапився 1 серпня 2017 року, коли чоловіки разом працювали у селі Федорівка Володимир-Волинського району. Чоловіки разом косили траву та через необережність один із них вдарив свого колегу ріжучим елементом мотокоси по лівій нозі. Через це чоловік отримав ушкодження у вигляді різаної рани тильної поверхні лівої стопи, а порізаний литковий м'яз, ускладнену післятравматичну невропатію малогомілкового нерва тощо.У суді чоловік визнав себе винним та пояснив, що все трапилося випадково. Зрештою, суд визнав його винним та призначив 200 годин громадських робіт.